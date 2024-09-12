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Türkiye'nin Temmuz Ayı Ödemeler Dengesi Raporu

Temmuz 2024'te Türkiye'nin ödemeler dengesinde önemli gelişmeler yaşandı. Doğrudan ve portföy yatırımları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:26
Türkiye'nin Temmuz Ayı Ödemeler Dengesi Raporu

Ödemeler Dengesi Temmuz 2024 Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz 2024 döneminde Türkiye'nin ödemeler dengesinde dikkat çekici gelişmeler kaydedildi. Doğrudan yatırımlar kapsamında 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında ise 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Yatırım Kalemlerindeki Değişimler

Detaylı inceleme yapıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış yapılırken, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış oldu.

Yurt dışında tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolar ve diğer sektörler de 1 milyar 474 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer Yatırımlar ve Bankacılık Verileri

Diğer yatırımlar kanalında, yurt içi bankaların yurt dışındaki muhabir hesaplarındaki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış gösterdi. Öte yandan, yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 260 milyon dolarlık net artış sağladı.

Krediler ve Rezerv Durumu

Bu süreçte sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Genel hükümet ise 58 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Temmuz ayında resmi rezervlerde 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış kaydedildi.

Yıllık Verilere Genel Bakış

Temmuz 2024 itibarıyla ödemeler dengesindeki yıllık veriler ışığında, cari işlemler hesabında 566 milyon dolar, ocak-temmuz dönemi itibarıyla ise 16 milyar 048 milyon dolarlık bir açığın oluştuğu görülmektedir.

İhracat tutarı 22 milyar 008 milyon dolara, ithalat tutarı ise 27 milyar 110 milyon dolara ulaşırken, mal dengesi -5 milyar 102 milyon dolar olarak kaydedildi. Hizmetlerin yarattığı gelir 11 milyar 805 milyon dolar olurken, giderler 4 milyar 932 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu veriler doğrultusunda Türkiye'nin ekonomik durumu ve ödemeler dengesindeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

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