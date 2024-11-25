Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri Londra'da Yatırımcılarla Paylaşıldı

Türkiye, Londra'da düzenlenen özel bir toplantıda, yenilenebilir enerji hedeflerini ve temiz enerji dönüşüm planlarını uluslararası yatırımcılara tanıttı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya'yı kapsayan turunun ilk duraklarından biri olan bu toplantıda, Türkiye'nin 2035'e yönelik yenilenebilir enerjide kapasite artışı hedefleri ve yatırım fırsatları detaylı bir şekilde ele alındı.

Büyükelçi Ertaş'tan Önemli Açıklamalar

Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğiyle başa çıkma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda atılacak adımları, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliği gibi temel alanlarda yoğunlaşacağını belirtti. Ertaş, "Yeşil enerji yatırımlarını desteklemeye hazırız," ifadelerini kullandı.

Yatırım Ofisi'nden Bilgilendirme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, toplantıda Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırım fırsatlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Kılınç, İngiltere'nin yenilenebilir enerji sektöründeki rolünü ve Türkiye ile iş birliği olanaklarını vurguladı. Bunun yanı sıra, Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'nin Uzun Vadeli Enerji Stratejisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisinde 5 temel alana odaklandığını belirterek, "Rüzgar ve güneş enerjisindeki mevcut kurulu kapasitemizi 30 gigavattan 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 80 milyar dolar yatırım gelmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.