Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü Ağustosta 74 Bin Megavatı Aştı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustos sonunda 74 bin megavatı, yerli kaynaklı elektrik kurulu gücü ise 85 bin megavatı geçti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:52
Enerji sektöründe kayda değer bir artış yaşandı: toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 784 megavat olarak açıklanırken, yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustos sonunda 74 bin megavatı ve yerli kaynaklardan üretilen elektrik kurulu gücü 85 bin megavatı geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, NSosyal hesabından paylaşılan infografikte, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve kalkınma hedeflerinin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.

Kaynaklara Göre Kurulu Güç Dağılımı

Hidroelektrik santralleri: 32 bin 289 megavat kurulu güç ile %26,7 payla en yüksek kapasiteyi oluşturdu.

Doğal gaz santralleri: Toplam kapasite 24 bin 743 megavat ve %20,5 paya sahip.

Güneş enerjisi: Hidroelektrikten sonra en büyük yenilenebilir kaynak olarak %19,8 pay ve 23 bin 877 megavat kurulu güce ulaştı.

Rüzgar enerjisi: Kurulu güç 13 bin 867 megavat ve %11,5 paya yükseldi.

Yerli kömür: 11 bin 477 megavat olarak kaydedildi.

İthal kömür: 10 bin 456 megavat seviyesinde bulunuyor.

Biyokütle: 2 bin 341 megavat kurulu güç.

Jeotermal enerji: 1 734 megavat olarak kayda geçti.

Bu veriler, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirme ve yerli ile yenilenebilir kaynakları artırma hedeflerine yönelik adımlarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

