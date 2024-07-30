Türkiye'nin Yüzer Üretim Platformu Yolculuğa Çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzey üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan yola çıktığını açıkladı.

Uzun Seyir Yolu

Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu devasa platformun yaklaşık iki ay sürecek olan yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaşacağını belirtti.

Günlük Doğal Gaz Üretimi

Yüzer üretim platformunun Türkiye'ye katkısı hakkında bilgi veren Bayraktar, "Bu yüzen sanayi tesisi her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi sağlayacak. Yolu açık, pruvası neta olsun" dedi.

Gaz Sahası Projeleri

Yüzer üretim platformunun, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletileceği ifade edildi. Platformun uzunluğu 298 bin 45 metre, genişliği 56 metre ve maksimum gaz işletme kapasitesinin ise 10,5 milyon metreküp olduğu vurgulandı.