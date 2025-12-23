Türkiye-Pakistan Savunma ve Havacılık İş Birliği Güçleniyor

Türkiye-Pakistan kardeşliği savunma ve havacılıkta derinleşiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını uzay, havacılık ve savunma sanayii alanında ileri taşımak amacıyla Pakistan’a bir Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı destekli program, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirildi ve iki ülke arasında savunma sanayii, havacılık teknolojileri ile stratejik yatırımlar alanında yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

Üst düzey temaslar

Heyette yer alan BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ile BASDEC üyesi firmalar, Pakistan’da üst düzey temaslarda bulundu. Heyet; Pakistan İletişim ve Türkiye-Azerbaycan Yatırım Bakanı Abdul Aleem Khan, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, Pakistan Sanayi ve Üretim Bakanı Haroon Akhtar Khan ve Pakistan Turizm ve Altyapı Bakanı Sardar Yasir İlyas Khan ile bir araya gelerek ortak projeleri değerlendirdi.

Heyet ayrıca Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkanı Umar Qureshi ile Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain ile görüşmeler yaptı. Program kapsamında önde gelen teknik üniversitelerden National University of Science and Technology (NUST) ve Turkish Aerospace Pakistan (TAİ-Pakistan) ofisi ziyaret edildi.

Ziyaret edilen tesisler ve AR-GE çalışmaları

TAİ Pakistan Direktörü Muhammad Sohail Sajid, heyete Türkiye’nin milli projeleri KAAN ve HÜRJET kapsamında yürütülen tasarım ve prototip çalışmalarına ilişkin kapsamlı bilgiler sundu. Heyet ayrıca Heavy Industries Taxila (HIT), Pakistan Ordnance Factories (POF) ve Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra tesislerinde incelemelerde bulundu.

Heyet, temasları sırasında Pakistan Mühendislik Konseyi ve Pakistan Havacılık Konseyi üyeleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek somut iş birliği adımlarını görüştü.

B2B görüşmeler ve somut projeler

Aptullah Saner ziyaret değerlendirmesinde, "Pakistan’da Sanayi ve Üretim, İletişim, Turizm ve Ticaret Bakanları ile bir araya geldik. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Havacılık Konseyi ve Mühendislik Konseyi ile toplantılar ve B2B görüşmeler gerçekleştirdik. Üniversiteler ve AR-GE merkezlerinin ardından uçak, zırhlı araç ve silah üretim tesislerini ziyaret ettik ve tüm ziyaretlerimizde en üst düzeyde ağırlandık. Etkinliklerin tamamına Savunma Sanayii Başkanlığımız ile Büyükelçilik yetkililerimiz eşlik etti." dedi.

Saner ayrıca, "Bizleri son derece memnun eden bu yaklaşım, Türkiye ile Pakistan arasındaki karşılıklı güvenin güçlü bir göstergesidir. Güven, her türlü iş birliğinin temelidir. 251 milyon nüfusa sahip bu kardeş ülke savunma ve havacılık sektörümüzün yanı sıra inşaat, gıda, turizm, metal ve makine gibi birçok sektörde önemli iş fırsatları barındırmaktadır." ifadelerini kullandı ve ziyaretten sonra ortaya çıkan fırsatların takipçisi olacaklarını vurguladı.

Heyet üyelerinin değerlendirmeleri

Dr. Mustafa Hatipoğlu ziyaretle ilgili, "Pakistan yöneticileri ve halkı, Türkleri gerçek anlamda kardeş olarak görüyor" diye konuştu. Hatipoğlu, Pakistan’ın gelişmiş askeri sanayisine değinerek NUST gibi kurumların ileri düzeyde AR-GE çalışmaları yürüttüğünü, Pakistanlı mühendislerin cazip şartlarla Türkiye’de istihdam edilebileceğini ve Pakistan Engineering Council (PEC) ile nitelikli uluslararası mühendis yetiştirilmesi konusunda iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Hatipoğlu, uçak sanayi, mühimmat ve silah sanayi, dron üretimi, makine, kalıp ve fikstür, havalimanı yer ekipmanları ile komponent ve yarı mamul üretimi alanlarında karşılıklı iş birlikleri imkânı gördüklerini söyledi. Ayrıca COMIT firmasının elektronik mayın dedektörü ve UÇAKSAN’ın kamikaze dron projelerinin görüşme aşamasında olduğunu aktardı.

Firmaların görüşleri ve ilerleyen projeler

COMIT Mühendislik Genel Müdürü Fatih Mestan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı ile devam eden görüşmelerimiz ve taleplerimiz hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunduk. Ayrıca ziyaret ettiğimiz Heavy Industries Taxila firmasında üretilen tanklar için de dedektör tedarik edebileceğimizi ifade ettik ve bu konuda olumlu geri dönüşler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

ERFA Makine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Onan ise, "BASDEC iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Pakistan ziyaretimiz, beklentilerimizin de üzerinde oldukça verimli ve umut verici gelişmelerle tamamlandı. Türkiye ve Pakistan arasında, ülkemiz adına stratejik öneme sahip ve büyük kazanımlar getirecek bir iş birliğinin temellerinin atıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı ve Bursa sanayisinin uluslararası alandaki güçüne vurgu yaptı.

UÇAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balcı da temasların olumlu geçtiğini belirterek, "Yurt içi ve yurt dışında iş görüşmelerini küme olarak yapmak bizim için çok büyük bir avantaj. Pakistan, Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle öncelikli ülkelerimizden biri oldu. Bu kapsamda Pakistanlı partnerlerle iş birliği yapmak için bir ziyaret gerçekleştirdik ve temaslarımız oldukça olumlu geçti." dedi. Balcı, süreçlerin zaman alacağını ancak kısa sürede somut çalışmaların başlayacağını ve Pakistanlı ortakların Türkiye ziyareti planladığını belirtti.

Sonuç olarak, BTSO ve BASDEC öncülüğündeki heyetin Pakistan ziyareti, iki ülke arasındaki güven ve yakınlığı pekiştirirken savunma ve havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde somut iş birliği fırsatlarının kapısını araladı. Heyet, ortaya çıkan projelerin takibini sürdürme kararlılığında olduğunu bildirdi.

