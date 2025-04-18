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Türkiye Posta Sektöründe Rekor Gönderi Sayısı: 1,38 Milyar

Türkiye'nin kargo gönderi sayısı, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1.38 milyarı aştı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:59
Türkiye Posta Sektöründe Rekor Gönderi Sayısı: 1,38 Milyar

Türkiye Posta Sektöründe Rekor Gönderi Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kargo sektöründe önemli bir başarıya imza atıldığını belirtti. 2024 yılının ikinci yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre, kargo gönderi sayısının yaklaşık 746,68 milyon adete ulaştığını ve böylece toplam taşınan posta kargosunun 1,38 milyarı aştığına dikkat çekti.

2024 Yılında Posta Kargosu Rekoru

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "2024 yılında toplam taşınan posta kargosu, 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı," ifadelerini kullandı. Bu rekorun, e-ticaretin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığını vurguladı.

Posta Sektöründe İstihdam ve Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubesinin bulunduğunu, bunlardan 1955'inin İstanbul'da, 753'ünün Ankara'da ve 576'sının İzmir'de faaliyet gösterdiğini söyledi. Ayrıca, sektörün 122 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Uraloğlu, posta hizmet sağlayıcılarının sektöre yaptığı yatırımların da arttığını kaydetti. 2023 yılının ikinci altı ayında yapılan toplam yatırım miktarının yaklaşık 7 milyar 115 milyon lira olduğunu, bu rakamın 2024 yılının ikinci yarısında 8 milyar 648 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Gönderi Süreleri ve Hızlı Teslimat

Posta sektöründeki hızlı teslimatın, kullanıcıların beklentileri arasında üst sırada olduğunu kaydeden Uraloğlu, gönderilerin yaklaşık yüzde 80'inin kabul edildikleri günden sonraki 2 gün içinde teslim edildiğini bildirdi. Bu, sektördeki kullanıcı odaklılığının artışını gösteriyor.

Sonuç

Türkiye'nin posta sektöründeki bu büyüme, yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda e-ticaretin yaygınlaşması ile de doğrudan ilişkilidir. Yakın gelecekte sektördeki gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısının 2024'ün ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleştiği belirtilerek, "2024 yılında toplam taşınan posta kargosunun böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısının 2024'ün ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleştiği belirtilerek, "2024 yılında toplam taşınan posta kargosunun böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdığı bildirildi.

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