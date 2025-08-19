Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

Ulaştırma ve Lojistikte İşbirliği Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında Romanya'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiğini açıkladı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ulaştırma ile lojistik alanındaki işbirliklerini güçlendirmek hedeflendi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından resmi temaslarına ilişkin bilgi vererek, Köstence'de Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan tarafından karşılandığını belirtti. Ziyaretleri esnasında Hünkar Camii'nde öğle namazı kıldıklarını, tarihi Kral Camii'ni ziyaret ettiklerini ve şehir turu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Köstence'deki liman ziyaretine de dikkat çekerek, "Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyan bu liman, Karadeniz'in en kritik lojistik merkezlerinden biri. Limanda bulunan Ro-Ro terminali, iki ülke arasındaki taşımacılık ve lojistik işbirliğinin gelişmesinde stratejik bir köprü görevi yapıyor. İki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik bağlarımızı daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda ayrıca Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: "İş dünyamızın Romanya'daki temsilcileriyle bir araya geldik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak, ulaştırma ve lojistik alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik."

DEİK tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısının önemine de vurgu yapan Uraloğlu, "Dünyanın değişim yaşadığı bir dönemde, DEİK'in öncülüğünde özel sektörümüz başarılarını daha da ilerletecek ve ülkemizin yıldızını parlatacak." ifadelerini paylaştı.