DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEİK toplantısında Romanya'daki iş dünyasıyla buluştu; Köstence Limanı ve Ro-Ro terminalinin stratejik önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:31
Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

Ulaştırma ve Lojistikte İşbirliği Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında Romanya'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiğini açıkladı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ulaştırma ile lojistik alanındaki işbirliklerini güçlendirmek hedeflendi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından resmi temaslarına ilişkin bilgi vererek, Köstence'de Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan tarafından karşılandığını belirtti. Ziyaretleri esnasında Hünkar Camii'nde öğle namazı kıldıklarını, tarihi Kral Camii'ni ziyaret ettiklerini ve şehir turu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Köstence'deki liman ziyaretine de dikkat çekerek, "Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyan bu liman, Karadeniz'in en kritik lojistik merkezlerinden biri. Limanda bulunan Ro-Ro terminali, iki ülke arasındaki taşımacılık ve lojistik işbirliğinin gelişmesinde stratejik bir köprü görevi yapıyor. İki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik bağlarımızı daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda ayrıca Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: "İş dünyamızın Romanya'daki temsilcileriyle bir araya geldik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak, ulaştırma ve lojistik alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik."

DEİK tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısının önemine de vurgu yapan Uraloğlu, "Dünyanın değişim yaşadığı bir dönemde, DEİK'in öncülüğünde özel sektörümüz başarılarını daha da ilerletecek ve ülkemizin yıldızını parlatacak." ifadelerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
2
ABD'de Konut Başlangıçları Temmuzda %5,2 Arttı; İnşaat İzinleri Düştü
3
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
4
Kapatılmış Boksit Ocakları PSH'ye Dönüşüyor: Enerji Depolama ve Rehabilitasyon Fırsatı
5
Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç'tan TCMB'nin Faiz İndirimine Yorum
6
New York Borsası Düşüşle Kapandı: S&P 500 ve Nasdaq Geriledi
7
Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı