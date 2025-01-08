Türkiye, TarımGES ile 15 Gigavatlık Enerji Potansiyeli Yaratabilir

Türkiye, TarımGES ile Enerji Potansiyelini Artırıyor

Türkiye, Tarım-Güneş Enerji Santralleri (TarımGES) aracılığıyla 15 gigavatlık bir enerji potansiyeli yaratabileceği öngörülüyor. Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Solar3GW Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, bu projelerin hız kazanması için mevzuat değişikliği gerektiğini vurguladı.

Mevcut Yasal Engeller

Turhan, mevcut yasalar kapsamında yalnızca öz tüketim amacı ile tarım arazileri üzerinde yüzde 1 sınırıyla güneş enerji santrali (GES) kurulabileceğini belirtti. Bu durumun etkisini azaltmak için, tarım arazilerinin toplulaştırılması ve bu alanların TarımGES Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak ihale edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Turhan, "Eğer arazilerimizin sadece binde 1'ini bu şekilde tanımlarsak, gelişen teknolojilerle birlikte yaklaşık 15 bin megavat potansiyel ortaya çıkabilir. Bu, mevcut GES kurulu gücümüzün yüzde 75'ine denk geliyor." diye konuştu.

Tarımsal Verimlilik ve İklim Değişikliği

Solar3GW'nin, "Her yıl en az 3 gigavat güneş enerjisi kurulu gücü" sloganı ile hareket ettiğini hatırlatan Turhan, bu şekilde temiz ve ucuz elektrik üretirken tarımsal verimliliği artırmanın mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, ekstrem hava koşullarına karşı tarım ürünlerine ek koruma sağlanacağına ve çiftçilerin ekonomisine katkıda bulunulacağına dikkat çekti.

Yasal Mevzuat ve TarımGES Uygulamaları

Turhan, TarımGES projelerinin önündeki en büyük zorluğun, mevcut yasal mevzuatta iki amaçlı alan kullanımının bulunmaması olduğunu belirterek, "TarımGES uygulamaları, tarım alanlarının bütünlüğünü bozmuyor. Aksine, aynı alanı daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor." dedi. Böylece atıl halde kalan tarım arazileri kullanılabiliyor ve toprak sahipleri arasında TarımGES projeleri geliştirilebiliyor.

Hibrit Santraller ve Deneme Projeleri

Solar3GW olarak deneme amaçlı TarımGES projelerine destek verdiklerini kaydeden Turhan, 100 kilovat büyüklüğünde kontrollü saha kurulumlarının olduğunu ifade etti. Yakın zamanda Ankara Ayaş’ta, ODTÜ-GÜNAM tarafından bir TarımGES kuruldu. Ayrıca, GÜNAM ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yapılacak olan 100 kilovatlık TarımGES projesinin gelecek yıl devreye alınacağı belirtildi.

TarımGES'in Avantajları

Solar3GW tarafından yayımlanan rapora göre, TarımGES projeleri, maliyet bakımından küçük ölçekli çatı GES projelerine göre daha avantajlı olup, çiftçilerin üreteceği elektriğin fazlasını satarak öz tüketim giderlerini azaltmasına olanak tanıyor. TarımGES uygulamaları, "yerinde üretim-tüketim" ile enerji dönüşümüne uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.

2012 yılında 5 megavat olan TarımGES kurulu gücünün, geçen yıl itibarıyla 15 gigavata yaklaşması bekleniyor.