Türkiye Tasarım Vakfı, Avrupa Tasarımında Etkisini Artırıyor

Türkiye, Avrupa Tasarımını Güçlendiriyor

Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Furkan Demirci, Türkiye'nin tasarım alanındaki hız, inovatif güç ve esnekliği sayesinde Avrupa'da önemli bir rol oynadığını belirtti.

Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Tasarım Toplulukları Birliği (BEDA) Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Tasarım Vakfı'nın 4 yıldır BEDA üyesi olduğunu hatırlatan Demirci, geçtiğimiz yıl BEDA Yönetim Kurulu’na seçildiğini ifade etti.

Demirci, BEDA'nın Avrupa'da tasarım alanında etkin olan sivil toplum kuruluşlarının birleştiği bir üst konsey olduğunu ve 50’den fazla kuruluşun bu birliğe üye olduğunu vurguladı.

Tasarımda Türkiye'nin Varlığı

Demirci, Avrupa’nın önündeki tasarım projeleri ve politikalarının BEDA kapsamında hazırlandığını vurgulayarak, “Türkiye olarak burada bir sandalyeye sahip olarak yön göstermenin bir parçası olduk.” dedi.

Avrupa Birliği’nin tasarım alanındaki hibe ve projelerinde Türkiye'nin yürütücü bir rol oynadığını belirten Demirci, AB Komisyonu'nun tasarım konularında BEDA’dan görüş aldığını ve Türkiye’nin Avrupa’daki tasarım temsilinin güçlendiğini ifade etti.

Demirci ayrıca, geçmiş yıllarda BEDA üyesi kuruluşlarla birlikte iki Avrupa Birliği projesini başarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Karşılıklı Fayda ve İşbirliği

Demirci, BEDA’da çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen çok köklü tasarım kuruluşlarıyla iş birliği yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Türkiye Tasarım Vakfı olarak eğitim, şehircilik ve mimari alanlarda güçlü bir profil oluşturduklarını vurgulayarak, “Hızımız, inovatif gücümüz ve esnekliğimiz ile Avrupa’da rol oynuyoruz.” dedi.

Son olarak, tasarımın temel bir problem çözme ve işbirliği yapma yöntemi olduğunu da sözlerine ekleyen Demirci, bu alandaki çalışmalarının Türkiye ve Avrupa için karşılıklı fayda sağladığını ifade etti.