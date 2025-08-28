DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Temmuzda Türkiye ihracatı %11 artışla 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat %5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar; dış ticaret açığı %11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolar oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:19
Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel Ticaret Sistemi kapsamındaki veriler, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret görünümünü ortaya koydu.

Aylık Veriler

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında, Temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 yükselerek 24 milyar 938 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığı, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolar seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2024'te yüzde 75,5 iken geçen ay yüzde 79,5 olarak belirlendi.

Ocak-Temmuz Dönemi

Ocak-Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 yükselişle 212 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 55 milyar 903 milyon dolar seviyesine yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2024 döneminde yüzde 74,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Temmuzda yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan 23 milyar 108 milyon dolara çıktı. Aynı kalemde ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Temmuzda 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı
2
BIST 100 Yükselişle Başladı: Açılış 11.391,96 Puana Çıktı
3
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Nvidia Sonuçları ve Merkez Bankası Kararı Piyasaları Etkiledi
4
Brent petrolün varili 66,96 dolara geriledi
5
Türkiye-Suriye Ticaretinde 24 Saat Dönemi: Cilvegözü, Öncüpınar ile Babel ve Babüsselam Açılıyor
6
Temmuzda Elektrik Üretiminde Rekor: 36,7 milyar kilovatsaat ve Günlük Zirve

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?