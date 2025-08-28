Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel Ticaret Sistemi kapsamındaki veriler, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret görünümünü ortaya koydu.

Aylık Veriler

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında, Temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 yükselerek 24 milyar 938 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığı, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolar seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2024'te yüzde 75,5 iken geçen ay yüzde 79,5 olarak belirlendi.

Ocak-Temmuz Dönemi

Ocak-Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 yükselişle 212 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 55 milyar 903 milyon dolar seviyesine yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2024 döneminde yüzde 74,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Temmuzda yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan 23 milyar 108 milyon dolara çıktı. Aynı kalemde ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Temmuzda 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)