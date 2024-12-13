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Türkiye Uzay Ajansı 6. Yaşını Kutluyor

Türkiye Uzay Ajansı, 6 yıllık başarılarını kutladı ve uzayda lider olma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:31
Türkiye Uzay Ajansı 6. Yaşını Kutluyor

Türkiye Uzay Ajansı 6. Yaşını Kutluyor

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), kuruluşunun 6. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Ajans, bu süreç içinde gökyüzünün aşıldığını ve Türkiye'nin uzay serüveninin global platformda önemli bir yere sahip olduğunu duyurdu.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, "6 yıl boyunca gökyüzünü aştık, geleceği inşa ettik. Bugün, TUA olarak 6. yılımızı gururla kutluyoruz. Bu süre zarfında astronotlarımız gökyüzüyle buluştu. Bilim ve teknolojide yeni ufuklara yelken açtık. Gençlerimizi uzay hayaliyle buluşturduk. Türkiye'nin uzay serüvenini dünya sahnesine taşıdık" ifadeleri yer aldı.

TUA, önümüzdeki dönemdeki hedeflerini de paylaşarak, "Hedefimiz, ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri yapmak. Bunu başarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde vurguladı.

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