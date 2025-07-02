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Türkiye ve Angola, Ticaret Hacmini 500 Milyon Dolara Çıkarmayı Amaçlıyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Angola arasındaki ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarma hedefinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:44
Türkiye ve Angola, Ticaret Hacmini 500 Milyon Dolara Çıkarmayı Amaçlıyor

Türkiye ve Angola Arasındaki Ticaret Hedefleri Büyüyor

Türkiye, Angola ile ticaret hacmini geçtiğimiz yıl 126 milyon dolardan, önümüzdeki dönemde 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu hedefin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve iki ülke arasında büyük bir işbirliği potansiyeli barındırdığını belirtti.

Bakanlıkta Toplanan İki Ülkenin Yetkilileri

Bakan Bayraktar, Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Azevedo ile yapılan görüşmelerin ardından, ticaret, yatırım, enerji ve ulaşım gibi alanlara dair stratejik bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bayraktar, Türkiye-Afrika ticaret hacminin de 2003'te 5,4 milyar dolardan 2024 itibarıyla 37 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.

Petrol ve Gazda İşbirliği Fırsatları

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri ile Angola Ulusal Petrol, Gaz ve Biyoyakıt Ajansı arasında petrol ve gaz alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Bu ay içerisinde bir heyetin Angola'ya gönderileceğini duyurdu.

Uzun Vadeli Kalkınma Vizyonu

Bayraktar, Türk müteahhitlerin Angola'da bugüne kadar 1,2 milyar dolar değerinde projelere imza attığını aktararak, enerji sektöründe geliştirecekleri projelerle Angola'nın zengin kaynaklarını insanlarının ve sanayinin yararına sunmak istediklerini belirtti. Ayrıca, maden, tekstil ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliklerinin önemine de dikkat çekti.

Angola'nın Yatırım Potansiyeli

Bakan Azevedo, Angola'nın uzun vadeli kalkınma hedeflerini destekleyecek Türk firmalarını ülkeye davet ederek, uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik ortaklık hedefinde olduklarını belirtti. Azevedo, 2030 yılına kadar günlük petrol üretimini 1,5 milyon varile yükseltmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Angola'nın yenilenebilir enerji alanında önemli potansiyellere sahip olduğunu vurgulayan Azevedo, Türk firmalarının bu fırsatlardan faydalanmasını istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) ile Angola Cumhuriyeti Maden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) ile Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Azevedo (solda), Türkiye-Angola Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 3. Dönem toplantısı için Bakanlıkta bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) ile Angola Cumhuriyeti Maden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) ile Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Azevedo (solda), Türkiye-Angola Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 3. Dönem toplantısı için Bakanlıkta bir araya geldi.

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