Türkiye ve Avrupa Arasında Tedarik Zinciri Entegrasyonu İçin Yeni Proje Başlatıldı

Yeni Proje, Türkiye'nin Tedarik Zincirlerine Yenilik Getiriyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli değişiklikler sağlayacak olan yeni tedarik zinciri programını tanıttı. Basso, bu projenin sadece ekonomik fırsatlar yaratmayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine anlamlı katkılarda bulunacağını belirtti.

Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilir Gelecek İçin Temel Taş

“Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması Projesi”, JW Marriot Ankara Otel'de düzenlenen bir törenle hayata geçti. Basso, bu projenin Türkiye ile Avrupa arasında derin entegrasyon sağlanarak sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Özellikle KOBİ'lerin, ulusal ekonominin temel yapı taşları olduğuna dikkat çeken Basso, tedarik zincirinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'deki birçok işletmenin finansmana erişimde zorluklar yaşadığını belirten Basso, “Bu tedarik zinciri programı, bu zorlukların üstesinden gelmeye yönelik tasarlandı” dedi.

KOBİ'lere Destek ile Yeşil Dönüşüm

Basso, projeyle birlikte 300 KOBİ'ye ve 1000 tedarikçi'ye ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Bu sayede KOBİ'lerin küresel değer zincirinde yer alarak büyük finansal kaynaklara ulaşmalarının amaçlandığını ifade etti. Ayrıca, projeyle KOBİ'lerin daha yeşil ve dijital operasyonlar benimsemelerine yardımcı olunacağına vurguda bulundu.

Dirençli tedarik zincirlerine olan ihtiyacın son yıllarda daha da belirgin hale geldiğini ifade eden Basso, programın deprem bölgesinde ekonomik canlanma sağlayacağını ve iş imkanları sunacağını belirtti.

AB'nin Desteklediği Proje ve Vizyon

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB'nin bu projede eş finansman sağlayarak destek verdiğini açıkladı. Ossowski, KOBİ'lerin yaşadığı zorlukların aşılması için iş birliği yaptıklarını ve Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Ossowski, “Türkiye, bizim 5. büyük ticaret partnerimiz. Tedarik zincirlerimizin dinamik olması, istikrarsızlıklara yanıt verebilmeleri için elzemdir” dedi.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Büyüme

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu iş birliği sayesinde Türkiye'nin tedarik zincirinde önemli bir başlık açıldığını ifade etti. Gür, özellikle deprem bölgesindeki KOBİ'lerin destekleneceğinin altını çizdi. Yeşil dönüşümün Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Gür, KOBİ'lerin teknik becerilerini geliştirmelerini ve çevresel farkındalıklarını artırmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Gür, “Yeşil STK'ler, Türkiye'nin yeşil dönüşümünün öncüsü olacaktır” ifadesiyle, inovatif iş modellerinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.