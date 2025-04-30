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Türkiye ve Birleşik Krallık’ta TUDIC Şartnamesi İmzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık, savunma sanayii işbirliği için TUDIC Şartnamesi'ni imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:18
Türkiye ve Birleşik Krallık’ta TUDIC Şartnamesi İmzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık Arasında TUDIC Şartnamesi İmzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma sanayii işbirliğini kurumsallaştırmak amacıyla TÜDIC Şartnamesi imzalandı. Bu önemli adım, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi çerçevesinde gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle’ın TUDIC toplantısı için Londra’da bir araya geldiği bildirildi.

Toplantının amacı, değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı işbirliğini derinleştirmek olarak belirtilirken, iki ülke arasında savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak adına güçlü bir iradenin sergilendiği ifade edildi.

Maria Eagle'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Endüstri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında TUDIC Şartnamesi'nin imzalandığını duyurdu.

Ayrıca, Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçlenmesine katkı sağlamak için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran...

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı. TUDIC toplantısı kapsamında Londra'da gerçekleştirilen imza töreninde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağ 4), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sağ 5) ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle bir araya geldi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran...

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı. TUDIC toplantısı kapsamında Londra'da gerçekleştirilen imza töreninde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağ 4), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sağ 5) ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle bir araya geldi.

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