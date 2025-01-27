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Türkiye ve Libya Yenilenebilir Enerji İşbirliği ile Güçleniyor

Libya, Türkiye'nin desteğiyle yenilenebilir enerji alanında büyük projelere imza atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:08
Türkiye ve Libya Yenilenebilir Enerji İşbirliği ile Güçleniyor

Türkiye ve Libya Yenilenebilir Enerji İşbirliği ile Güçleniyor

Kuzey Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, artan elektrik talebine yanıt vermek amacıyla yenilenebilir enerjiyi tercih ediyor. Ülke, bu alandaki teknoloji açığını, stratejik ortağı Türkiye'nin bilgi ve yatırım desteğiyle kapatmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfusu ile Libya'da elektrik talebi, petrol ve doğal gaz santrallerine dayalı üretim kapasitesini aşmış durumda. Bu nedenle, Libya'nın enerji portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de güneş ve rüzgar enerjisinin payının artırılması hedefleniyor.

2035 Hedefi: 4 Gigavat Yenilenebilir Enerji Kapasitesi

Libya, yenilenebilir enerji ve verimlilik stratejisi kapsamında 2035 yılına kadar 4 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Böylelikle, ülkenin enerji portföyünün %20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması bekleniyor.

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdusselam el-Ensari, Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğinin köklü bağlara dayandığını vurgulayarak, "Türk şirketleriyle güçlendirilmiş projelere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Şirketlerinin Rolü Önemli

Ensari, Türk şirketleriyle bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmalarına odaklandıklarını ifade ederek, "İnsan kaynakları, yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrik bağlantıları ve performans mükemmeliyeti gibi alanlarda ortak projeler yürütüyoruz" diye belirtti. Türk şirketlerini Libya'ya gelmeye teşvik ettiklerini ve burada birçok fırsat bulunduğunu söyledi.

Elektrik Ticaretinde İşbirliği

Libya Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Usame ed-Durat da Türk şirketleriyle yapılan toplantıların önemine dikkat çekti. Durat, yenilenebilir enerji alanında girişimcilik ve tecrübe transferinin önemli olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Türkiye ile Libya arasında elektrik bağlantısı konusunun gündemde olduğuna değinen Durat, işbirlikleri için bir komite oluşturulmasının planlandığını belirtti. Bu bağlamda, Türk şirketlerinin ülkenin elektrik şebekesinde önemli rol oynaması hedefleniyor.

Libya'nın elektrik üretimindeki Türk şirketlerinin etkisi giderek artmakta ve bu ülkeler arasında gelecekteki enerji ticaretini daha da güçlendirileceği öngörülmektedir.

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