Türkiye ve Malezya Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğini Geliştiriyor

Türkiye ve Malezya, Enerji ve Madencilik İşbirliğini Geliştiriyor

Türkiye ile Malezya arasında enerji ve madencilik alanında işbirliğini güçlendirme amacıyla önemli adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülkenin ortak tarihi ve güçlü dostluk bağlarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu köklü dostluğu başta petrol, doğal gaz ve kritik mineraller olmak üzere enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerimizle daha da güçlendireceğiz," dedi.

Heyetler Arası Görüşmeye Katılım

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyareti kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye katıldıklarını ifade etti. Bu kapsamda, iki ülkenin enerji ve madencilik alanında işbirliğini daha ileriye taşıma konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini belirtti.

Kararlılık Vurgusu

Bayraktar, ayrıca Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji Dönüşümü ve Su Dönüşümü Bakanı Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof ile yapılan görüşmede, işbirliği konusundaki güçlü iradeyi ifade ettiklerini dile getirdi: "Türkiye ve Malezya, ortak tarihi ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı iki ülke. Bu dostluğu enerji ve madencilik alanında daha da ileriye taşımak için kararlıyız."