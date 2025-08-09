Türkiye ve Senegal Arasındaki Ticaret Hacmi İş Forumunda Masaya Yatırıldı

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda Ticaret Hacmi Konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 3 katına çıktığını ve karşılıklı ilişkilerin yükselen bir seyir izlediğini açıkladı. Forumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, DEİK Başkanı Nail Olpak ve birçok davetli yer aldı.

Ortak Değerler Üzerine Kurulan Dostluk

Özdemir, Türkiye ve Senegal arasındaki mesafeye rağmen ortak değerler ve güven anlayışıyla şekillenen bir dostluğa sahip olunduğunu belirtti. Türkiye'nin Senegal üzerindeki etkisi sadece diplomatik düzeyle kalmayıp, insani ve kalkınma odaklı işbirlikleriyle güçleniyor.

Özdemir, ''Senegal, Batı Afrika’daki istikrar, üretim potansiyeli ve yatırım fırsatlarının buluştuğu bir odak noktasıdır. Özellikle inşaat, altyapı, enerji, madencilik ve savunma sanayisi gibi alanlarda Türk iş dünyasının önemli bir katkısı mevcut'' dedi.

Ekonomik ve Sosyal Derin İlişkiler

Özdemir, Senegal'de 30'dan fazla Türk şirketinin hem ekonomik hem de sosyal anlamda derin izler bıraktığını söylerken, enerji sektöründeki potansiyele dikkat çekti. Özellikle petrol üretimi ve ilk LNG ihracatının ülkenin ekonomi kalitesinde dönüşüm sağlayacağını vurguladı.

Özdemir, ''Senegal’in 2050 Ulusal Dönüşüm Planı, sivil toplum, özel sektör ve kamu arasındaki koordinasyon açısından son derece kıymetlidir. Bu vizyon, MÜSİAD’ın değer temelli kalkınma vizyonuyla örtüşmektedir'' dedi.

Uluslararası Faaliyetler ve Yatırım Ajansı

MÜSİAD olarak 178 noktada faaliyet gösterdiklerini belirten Özdemir, üye firmaların uluslararası rekabet gücüne sahip olduğunu ifade etti. Yeni dönemde kurulan MÜSİAD yatırım ajansı ile daha stratejik bir dış ilişkiler vizyonu oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Afrika Kıtası’na Özel Vurgu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika'daki 48 iş konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürdüklerini açıkladı. Olpak, Türkiye-Senegal İş Konseyi’nin 2015’ten bu yana faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, ticaretin 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Olpak, ''Vize süreçlerinin hızlandırılması ve bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması iş insanlarının iş yapma sürecini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki vast imkanlar, enerji ve tarımdan altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır'' ifadesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.