Türkiye, Yabancı Yatırımcılar İçin Jeopolitik Avantaj Sağlıyor

Türkiye, Yabancı Yatırımcılar İçin Pozitif Ayrışıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, mevcut jeopolitik ve ticaret zorlukları karşısında Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için pozitif bir ayrışma içinde olduğunu ifade etti. Dağlıoğlu, "Yatırımcılar, Türkiye'nin bölgede istikrarlı bir ülke olmasının ve yaşanan istikrarsızlıklara barış çözümleri sunabilmesinin önemine vurgu yapıyor," dedi.

İslami Finans Zirvesi ve Uluslararası İşbirlikleri

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nde konuşan Dağlıoğlu, katılım finans sektörünü geliştirmek için uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekti. "Dünyadaki katılım finans sektörünün büyüklüğü toplam finansal dünyada yaklaşık yüzde 1 civarındadır. Bunu geliştirmek için ülkeler arası işbirlikleri kritik bir platform sunuyor," diye belirtti.

Toplantının Türkiye ve İngiltere arasındaki sektör oyuncularını bir araya getirdiğini ve önemli anlaşmaların imzalandığını vurgulayan Dağlıoğlu, "Türkiye'de katılım finansı, dünya ortalamasının üzerinde bir büyüklüğe sahiptir. İngiltere ile yapılan işbirlikleri bu büyüklüğü daha da artırabilir," şeklinde konuştu.

Erken Aşama Teknoloji Yatırımları Artıyor

Dağlıoğlu, Türkiye'deki teknoloji yatırımlarının son yıllarda hızla arttığını belirterek, erken aşama teknoloji yatırımlarının 2023 itibarıyla 1 milyar doları geçtiğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'ye yılbaşından beri büyük çaplı uluslararası doğrudan yatırım girişleri olduğunu, özellikle salgın sonrası dönemde teknolojik yatırımların arttığını ifade etti.

"Geçen dört yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilmiş durumda," diyen Dağlıoğlu, fintek ve biyoteknoloji gibi alanlarda ciddi yatırımların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yatırımcıların Güvendiği Türkiye

Dağlıoğlu, toplantılarda yatırımcıların Türkiye'nin jeopolitik konumunun sağladığı avantajlara dikkat çektiğini belirterek, "Yatırımcılar, Türkiye’nin bölgedeki barış çözümleri sunma kapasitesinin kendilerine güven verdiğini düşünüyor," dedi. Türkiye'nin son 12 aylık doğrudan yabancı yatırım girişinin 12 milyar doları aştığını belirten Dağlıoğlu, bunun global ölçekte yatırımcıların ilgisinin devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde ise daha fazla yatırım girişi ve yeni projelerin devam edeceği öngörülüyor. Dağlıoğlu, "Eğer piyasalardaki olumsuz gelişmeler yaşanmaz ise bu yıl sonuna kadar 13-14 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi bekliyoruz," diyerek Türkiye'deki yatırım ortamının geleceğine dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nde konuşma yaptı.