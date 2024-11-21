Türkiye'ye FAO'dan 4. 'Tam Uyum Ödülü'

Türkiye, FAO'dan 4. 'Tam Uyum Ödülü' Aldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Türkiye'yi 4. kez 'Tam Uyum Ödülü' ile onurlandırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu ödülün ülkenin ulusal düzenlemelerinin uluslararası standartlara uyum gösterdiğini ve veri gönderimindeki başarılarını yansıttığını belirtti.

Dünya Balıkçılık Günü Mesajı

Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında GFCM’nin 47'nci oturumunu İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, toplantılarda alınan bağlayıcı kararların Türkiye'nin ulusal mevzuatına titizlikle aktarıldığını vurguladı. Yumaklı, "GFCM tarafından kabul edilen kararlar ulusal mevzuatımıza titizlikle aktarılmakta ve uygulama süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir," dedi.

Destekleme ve Üretim Planlaması

Yumaklı, denizlerdeki sucul varlıkları koruma ve balıkçılık sektörünü destekleme konusundaki kararlılıklarını ifade etti. 2003 yılından bu yana 1,8 milyar lira su ürünleri yetiştiricilik destekleme ödemesi, 2017'den itibaren ise küçük ölçekli balıkçılara 223 milyon lira destekleme yapıldığını belirtti. Ayrıca, su ürünlerinde avcılık ve yetiştiricilikte üretim planlamasına geçildiğini ve 7 av türü ile 4 yetiştiricilik türü için asgari ve azami üretim miktarlarının belirlendiğini açıkladı.

Türkiye’nin Balıkçılık Başarısı

Yumaklı, Türkiye'nin balıkçılıkta dünya çapında seçkin bir konuma sahip olduğunu, su ürünleri yetiştiriciliğinde dünya 16'ncısı ve Avrupa 2'ncisi olduklarını vurguladı. 2023'te 1 milyon tonu aşan toplam su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını ve 100'e yakın ülkeye 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Sürdürülebilirlik Çabaları

Bakan Yumaklı, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirliği için birçok çalışma yapıldığını belirterek, etkin denetim mekanizmaları oluşturduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 375,1 milyon metrekare alan taranarak 1,95 milyon metrekare hayalet ağ ve 60 bin 500 adet av aracı çıkartılmış ve 6,5 milyon sucul canlı kurtarılmıştır. 2023 yılı içerisinde 100 milyonu aşan balıklandırma gerçekleştirilmiştir.

Yumaklı, "Hep birlikte denizlerimizi ve sucul ekosistemimizi koruyup, gelecek nesillere aktaracağız. Tüm balıkçılarımızın Dünya Balıkçılık Günü'nü kutluyorum," diyerek mesajını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.