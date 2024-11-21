DOLAR
34,51 -0,13%
EURO
36,48 -0,37%
ALTIN
2.955,54 -0,7%
BITCOIN
3.346.822,23 -2,91%

Türkiye'ye FAO'dan 4. 'Tam Uyum Ödülü'

FAO Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu, Türkiye'yi 4. kez 'Tam Uyum Ödülü' ile ödüllendirdi. Bakan Yumaklı, sektördeki başarıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:50
Türkiye'ye FAO'dan 4. 'Tam Uyum Ödülü'

Türkiye, FAO'dan 4. 'Tam Uyum Ödülü' Aldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Türkiye'yi 4. kez 'Tam Uyum Ödülü' ile onurlandırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu ödülün ülkenin ulusal düzenlemelerinin uluslararası standartlara uyum gösterdiğini ve veri gönderimindeki başarılarını yansıttığını belirtti.

Dünya Balıkçılık Günü Mesajı

Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında GFCM’nin 47'nci oturumunu İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, toplantılarda alınan bağlayıcı kararların Türkiye'nin ulusal mevzuatına titizlikle aktarıldığını vurguladı. Yumaklı, "GFCM tarafından kabul edilen kararlar ulusal mevzuatımıza titizlikle aktarılmakta ve uygulama süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir," dedi.

Destekleme ve Üretim Planlaması

Yumaklı, denizlerdeki sucul varlıkları koruma ve balıkçılık sektörünü destekleme konusundaki kararlılıklarını ifade etti. 2003 yılından bu yana 1,8 milyar lira su ürünleri yetiştiricilik destekleme ödemesi, 2017'den itibaren ise küçük ölçekli balıkçılara 223 milyon lira destekleme yapıldığını belirtti. Ayrıca, su ürünlerinde avcılık ve yetiştiricilikte üretim planlamasına geçildiğini ve 7 av türü ile 4 yetiştiricilik türü için asgari ve azami üretim miktarlarının belirlendiğini açıkladı.

Türkiye’nin Balıkçılık Başarısı

Yumaklı, Türkiye'nin balıkçılıkta dünya çapında seçkin bir konuma sahip olduğunu, su ürünleri yetiştiriciliğinde dünya 16'ncısı ve Avrupa 2'ncisi olduklarını vurguladı. 2023'te 1 milyon tonu aşan toplam su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını ve 100'e yakın ülkeye 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Sürdürülebilirlik Çabaları

Bakan Yumaklı, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirliği için birçok çalışma yapıldığını belirterek, etkin denetim mekanizmaları oluşturduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 375,1 milyon metrekare alan taranarak 1,95 milyon metrekare hayalet ağ ve 60 bin 500 adet av aracı çıkartılmış ve 6,5 milyon sucul canlı kurtarılmıştır. 2023 yılı içerisinde 100 milyonu aşan balıklandırma gerçekleştirilmiştir.

Yumaklı, "Hep birlikte denizlerimizi ve sucul ekosistemimizi koruyup, gelecek nesillere aktaracağız. Tüm balıkçılarımızın Dünya Balıkçılık Günü'nü kutluyorum," diyerek mesajını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'ye FAO'dan 4. 'Tam Uyum Ödülü'
2
Türkiye İslami Finans Alanında Küresel Rol Üstleniyor
3
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri 968 Bin Megavatsaatin Üzerinde
4
Üçüncü Çeyrekte Yapı Ruhsatları Yüzde 18,8 Düştü
5
Kasım Ayında Tüketici Güven Endeksi Yüzde 1 Düştü
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 %0,53 Artışla 9.079,84 Puan
7
İstanbul Energy Forum Yarın Enerji Dünyasını Buluşturuyor

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor