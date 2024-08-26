Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türksat 6A'nın HALE 1500 Elektrikli İtki Motoru Ateşlendi

Türkiye'nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, HALE 1500 elektrikli itki motoru ile uzay tarihine geçti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:15
Türksat 6A'nın HALE 1500 Elektrikli İtki Motoru Ateşlendi

Türkiye'nin Uzay Projesinde Önemli Bir Adım

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK UZAY tarafından üretilen "HALE 1500" elektrikli itki motoru, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A için başarılı bir şekilde ateşlendi.

İlk Yörünge Başarısı

Türksat 6A'nın yörüngede "uzay tarihçesi" kazanması, projenin önemli bir dönüm noktası oldu. TÜBİTAK sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, HALE 1500 motorunun 7 dakika boyunca başarılı bir şekilde çalıştığını duyurdu. Bu başarı, tamamen yerli ve milli kaynaklarla elde edildi.

Uydunun Manevra Kabiliyetleri

Yapılan açıklamada, Türksat 6A'nın yörünge testleri sürerken, uydunun dünya, güneş ve ay etkenlerine karşı güvenli bir şekilde konumlandığını korumak için periyodik manevralar yapacakları belirtildi. Uydunun yörüngesini korumak ve daireselliğini sağlamak amacıyla kullanılan iki yerli elektrikli itki motoru, daha az yakıtla daha etkili manevra yapabilme imkânı sağlıyor.

Gurur Duyuyoruz

Daha önce İMECE uydusunda kullanılarak başarı elde edilen HALE 300 versiyonu ile elde edilen deneyim sayesinde, Türksat 6A uydusunun görev süresini uzatma fırsatı doğuyor. Bu gelişme, Türkiye’nin bağımsız teknolojik kabiliyeti ve azimli mühendisleri sayesinde mümkün oldu. TÜBİTAK UZAY takımı bu başarıdan dolayı gurur duyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!