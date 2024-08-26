Türksat 6A'nın HALE 1500 Elektrikli İtki Motoru Ateşlendi

Türkiye'nin Uzay Projesinde Önemli Bir Adım

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK UZAY tarafından üretilen "HALE 1500" elektrikli itki motoru, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A için başarılı bir şekilde ateşlendi.

İlk Yörünge Başarısı

Türksat 6A'nın yörüngede "uzay tarihçesi" kazanması, projenin önemli bir dönüm noktası oldu. TÜBİTAK sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, HALE 1500 motorunun 7 dakika boyunca başarılı bir şekilde çalıştığını duyurdu. Bu başarı, tamamen yerli ve milli kaynaklarla elde edildi.

Uydunun Manevra Kabiliyetleri

Yapılan açıklamada, Türksat 6A'nın yörünge testleri sürerken, uydunun dünya, güneş ve ay etkenlerine karşı güvenli bir şekilde konumlandığını korumak için periyodik manevralar yapacakları belirtildi. Uydunun yörüngesini korumak ve daireselliğini sağlamak amacıyla kullanılan iki yerli elektrikli itki motoru, daha az yakıtla daha etkili manevra yapabilme imkânı sağlıyor.

Gurur Duyuyoruz

Daha önce İMECE uydusunda kullanılarak başarı elde edilen HALE 300 versiyonu ile elde edilen deneyim sayesinde, Türksat 6A uydusunun görev süresini uzatma fırsatı doğuyor. Bu gelişme, Türkiye’nin bağımsız teknolojik kabiliyeti ve azimli mühendisleri sayesinde mümkün oldu. TÜBİTAK UZAY takımı bu başarıdan dolayı gurur duyuyor.