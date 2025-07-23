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TUSAŞ ve GE Aerospace'ten HÜRJET için Tarihi Anlaşma

TUSAŞ ile GE Aerospace, HÜRJET jet eğitim uçağı için F404 motorları üzerinde işbirliği yapma konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:52
TUSAŞ ve GE Aerospace'ten HÜRJET için Tarihi Anlaşma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Programı çerçevesinde önemli bir adım atarak mutabakat zaptı imzaladılar.

Gerçekleştirilen bu iyi niyet anlaşması, F404 turbofan motorları üzerinde işbirliğini güçlendirme ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini değerlendirme hedefini taşımaktadır.

İki kuruluş arasındaki bu işbirliği, Türkiye’nin savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunmayı ve HÜRJET'in uluslararası standartlarda bir eğitim uçağı olarak konumlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu anlaşma, @Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savunma ve havacılık sektöründeki yerli ve milli teknolojilerin güçlendirilmesine de destek sağlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2025), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar, gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini güçlendirme kararı aldı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, imza töreninde yer aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2025), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar, gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini güçlendirme kararı aldı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, imza töreninde yer aldı.

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