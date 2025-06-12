TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı: Ekonomik Dönüşüm ve Barış vurgusu

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yapıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK), İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkmasının en büyük dilekleri olduğunu vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye süreci barışın tesisi yolunda çok önemli bir gelişme oldu. Bu sürecin ülkemizin ekonomik kalkınma ve demokrasi ortamına da olumlu yansımasını temenni ediyoruz" dedi.

Küresel Ekonomik Dönüşüm

Turan, son dönemde küresel sistemde yaşanan değişimlere de değinerek, "Bildiğimiz dünya kökten değişiyor. ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergileri, son 80 yılın en yüksek düzeyine işaret ediyor. Bu süreçte ülkelerin ihracat stratejilerini ve üretim zincirlerini yeniden şekillendirmek zorunda kalacaklarını" belirtti.

Yapısal Dönüşümler İhtiyacı

Toplantıda yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin sanayisiz bir büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Turan, "Ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "AB'nin, yapıcı bir yaklaşımla Gümrük Birliği'ni güncelleme sürecini başlatması çok önemli" şeklinde konuştu. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden bütüncül bir çerçeveye oturtulması gerektiğini ifade etti.

Toplumsal Uyumun Önemi

Orhan Turan, toplumsal kutuplaşmanın yerine toplumsal uyumun gelmesinin, sorunların çözümüne katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade derken, bu süreçte ekonomik refahın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Ekonomik Dalgalanmalara Karşı Direnci

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da Türkiye'nin, ekonomik dalgalanmalar yaşamadığı sürede daha az etkileneceğini öngördüğünü belirtti. Yüksek enflasyon sorununa dikkate dikkat çekerek, "Enflasyonla birlikte mücadele etmeliyiz" çağrısı yaptı.

Sürdürülebilir Ekonomik Program Önerisi

Aras, Türkiye’nin güçlendirilmiş bir ekonomik programla ilerlemesi gerektiğini vurgularken, insani boyutun daima göz önünde tutulması gerektiğini, Gazze'deki dramın insani sorumlulukla bağdaşmadığını belirterek, gayri insani yaklaşımlara karşı çıkmak gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda sonrasında iki ayrı panel düzenlendi: "Rekabetçiliğin Yeni Küresel Dinamikleri, Avrupa Birliği ve Türkiye" ile "Jeopolitik Gelişmeler ve Türkiye" başlıklı panellerde çeşitli tartışmalar yapıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, toplantıya katılarak konuşma yaptı.