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Tuvalet kağıdı 47, kağıt havlu 35 TL’ye düşüyor! Şok 28 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Şok marketlerde vatandaşların en fazla ihtiyacı olduğu ürünlerin satışa çıkartıldığı aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Tuvalet kağıdı, havlu kağıt, peçete, yüzey temizleyiciler, bakliyatlar, sucuk, konserve bakliyatlar hepsi indirimli şekilde satışta olacak. İşte Şok 28 şubat 2024 aktüel kataloğunun detayları…

Yayın Tarihi: 28.02.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:39
Tuvalet kağıdı 47, kağıt havlu 35 TL’ye düşüyor! Şok 28 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Şok marketlerde vatandaşlardan en çok tercih ettiği birçok ürün indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Temel hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar Şok marketlere koşacak. 28 Şubat 2024 tarihinde yani bugün itibarıyla başlamış olan kampanya, 12 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak tuvalet kağıdı, havlu kağıdı, yüzey temizleyiciler, beyaz peynir, milföy hamuru, kahve, kuru baklagiller, hurma, meyve suları hepsi Şok marketlerde 12 Mart 2024 tarihine kadar uygun fiyatlardan satışta olacak. İşte Şok marketlerde birbirinden uygun fiyata satışa çıkartılmış olan temel hijyen ve gıda ürünleri…

ŞAMPUANLARDAN YÜZEY TEMİZLEYİCİLERİN KADAR HERŞEY İNDİRİM ŞEKİLDE SATIŞTA

Şok marketlerin 28 Şubat 2024 bugün itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla Pantene şampuanlar 70,90 TL, Pantene saç kremleri 70,90 TL, Eyüp Sabri şampuan 79,90 TL, kağıt havlu altını 35,50 TL, tuvalet kağıdı 12’li 47,90 TL, 200 yaprak peçete 26 TL, yüzey jel 40,90 TL, mutfak banyo temizleyici sprey 45,90 TL’den satışta. Sizlerde uygun fiyatlarla bu tip temel hijyen ürünlerini satın almak istiyorsanız; 12 Mart 2024 tarihine kadar Şok marketlere gidebilirsiniz.

KURU BAKLAGİLLERDEN ZEYTİN PEYNİRE ÇAYA KADAR İNDİRİMLİ SATILACAK 

Şok marketlerde temel hijyen ürünlerin yanı sıra temel gıda ürünlerinde de indirim kampanyası başlatıldı. Süzme beyaz peynir 1 kg 109,50 TL, UHT yarım yağlı süt 1 litre 22,95 TL, Mis labne 400 g 52,90 TL, tam yağlı ayran 1.5 litre 28,50 TL, Deren çay Rize 1000 g 89,50 TL’den satışta. Bu ürünlerin yanı sıra sucuk, baklava, kadayıf, konserve, baklagiller, pastırma, domates salçası gibi ürünler de uygun fiyatlarda sizlerin olacak.

Şok 28 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Şok 28 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Şok 28 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Şok 28 Şubat 2024 aktüel kataloğu

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