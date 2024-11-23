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TZOB Başkanı Bayraktar'dan Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Önlem Talebi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcadan etkilenen üreticiler için düşük faizli borç yapılandırması talep etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:13
TZOB Başkanı Bayraktar'dan Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Önlem Talebi

Üreticiler Borçlarının Yapılandırılmasını İstiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcadan zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Kahverengi Kokarca Tehdidi

Bayraktar, kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarımsal ürünlerde yarattığı zararları ele aldı ve bu zararlının son yılların en büyük sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin fındıkta dünya üzerindeki önemli konumunun tehdit altında olduğunu belirten Bayraktar, zararlının sıklıkla yayılması durumunda önümüzdeki yıllarda bütün tarımsal ürünler üzerinde daha büyük zararlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Tüm Kurumların Destek Olması Gerekiyor

Bayraktar, kahverengi kokarca ile mücadele için Kahverengi Kokarca Eylem Planı hazırlandığını hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra ziraat odaları, borsalar, üniversiteler ve diğer ilgili kurumların bu mücadelede seferber olduğunu belirtti.

İlaç temini ve uygulamasında belediyelerin de destek vermesinin önemine değinen Bayraktar, kooperatifler ve diğer kurumların iş birliği ile bu zararlının üstesinden gelinebileceğini söyledi. Kahverengi kokarcadan etkilenen bitki türleri arasında başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz gibi birçok ürün bulunmakta.

Biyolojik Mücadeleye Vurgu

Kimyasal mücadele ile birlikte biyolojik mücadele yöntemlerinin de önemine dikkat çeken Bayraktar, (...) Bakanlık'ın bu konuda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

Bayraktar ayrıca, kahverengi kokarcadan zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının, faizsiz veya çok düşük faizle uzun vadede ödenmesine yardımcı olunması gerektiğini ifade etti. Yeniden kredi kullanabilmelerinin önünün açılmasının önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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