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TZOB Başkanı Bayraktar, Malatya'daki Dondan Zarar Gören Kayısı Bahçelerini İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerini inceledi, zararın büyüklüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:19
TZOB Başkanı Bayraktar, Malatya'daki Dondan Zarar Gören Kayısı Bahçelerini İnceledi

TZOB Başkanı Bayraktar, Malatya'da Dondan Zarar Gören Kayısı Bahçelerini İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde önemli bir inceleme gerçekleştirdi. Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerini gezerek durum tespiti yapan Bayraktar, bölgede yaşanan dondurmanın, kayısı üreticileri için ne denli ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

Bayraktar, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zirai donun bölgedeki etkilerini yerinde görmek için buradayız." ifadesini kullandı. Kayısının, bölge ekonomisi için hayati bir ihracat ürünü olduğunu dile getiren Bayraktar, "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Büyük değeri olan, bölgenin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan bu ürünün zirai dondan büyük zarar gördüğünü tespit ettik." dedi.

Bazı meyve dallarında görülen yanmaların, dondan meydana gelen zararın büyüklüğünü açıkça gösterdiğine dikkat çeken Bayraktar, çözüm süreci için çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi. İlerleyen saatlerde Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri'nde Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve ilçe ziraat odaları temsilcileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Malatya'da zirai...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Malatya'da zirai...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

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