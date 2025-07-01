TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana ve Mersin'de Tarım Alanlarını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana ve Mersin'de tarım alanlarında önemli incelemelerde bulundu. Bayraktar, ilk ziyaretini Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesine gerçekleştirerek, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Yapmış olduğu açıklamada, Adana'dan önce ziyaret ettiği diğer şehirlerde tarım ürünlerinin don olayından ciddi zarar gördüğünü belirten Bayraktar, havaların ısınmasıyla yaşanan kuraklığın da bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. "Bu manada kuraklıkla ilgili gerekli tedbirleri mutlaka almalıyız. Tüm bu afetler hem tarımsal üretimimize hem de çiftçilerimize büyük zarar verdi," dedi.

Bayraktar, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Mersin Ziyareti

Bayraktar, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kentteki diğer oda başkanlarıyla bir araya geldi. "Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gezmeye, dolaşmaya ve alandan seslenmeye devam edeceğiz," diyen Bayraktar, zirai dondan ve kuraklıktan zarar gören çiftçiler için çeşitli kazanımlar elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Son olarak, Camiliman Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde yapılan incelemelerde çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlemeye devam etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (ortada) Mersin'deki programı kapsamında Tarsus Ziraat Odasını ziyaret etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (ortada) Mersin'deki programı kapsamında Tarsus Ziraat Odasını ziyaret etti.