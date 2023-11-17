Üç kamu bankasından nakit sıkıntısını bitiren kredi! Ayda 1537 TL taksitle 25.000 TL kredi kampanyası başladı

Nakit ihtiyacı olanlara kamu bankalarından müjde geldi! 25 bin TL kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Üç kamu bankasından nakit sıkıntısını bitiren kredi! Ayda 1537 TL taksitle 25.000 TL kredi kampanyası başladı
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Kamu bankaları yaptığı kampanyalarla müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor! 25 bin TL kredi kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU BANKALARINDAN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Kamu bankaları son dönemlerde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Yapılan son duyurulara göre Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 25 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Vakıfbank müşterilerine yüzde 3.95 oranıyla 20 bin TL kredi ödemesi yapıyor. Kredinin aylık taksit tutarı 1.537.15 TL olurken toplam geri ödeme tutarı 55.462.40 TL oluyor. 

kamu bankalarından 25 bin tl kredi kampanyası

Halkbank yüzde 4.09 faiz oranıyla aylık 1.572.89 TL taksit tutarlı kredi ödemesi yapıyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı 56.767.79 TL olarak hesaplanıyor. Ziraat Bankası yüzde 4.14 faiz oranıyla kredi ödemesi yaparken aylık taksit tutarı 1.585.74 TL, toplam geri ödeme tutarı 57.211.64 TL olarak hesaplanıyor. Bankaların kredi ödemelerinden faydalanmak için başvurular bankaların dijital kanalları ve şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Bankalar müşterinin uygun olması sonrasında kredi başvurusunu onaylayarak anında ödeme yapıyor. Kredi kampanyalarından faydalanmak için kredi notunun yüksek olması, borçların düzenli ödenmesi, gelir durumunun belgelenebilir olması gibi şartlar aranıyor. 

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