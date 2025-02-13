Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi: 300 Binden Fazla Öğretmen ve Öğrenci Hedefte

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) başkanı Ömer Faruk Sorgun, ilk olarak Google ve Raspberry Pi Foundation ile ortaklaşa olarak geliştirilen "Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı" çerçevesinde Türkiye'deki gençlerin yapay zeka konusundaki becerilerini artırmayı amaçladıklarını duyurdu. Program sayesinde, önümüzdeki iki yıl içinde 300 bin öğretmen ve öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Finansal Destekle Güçlü Bir Başlangıç

Sorgun, derneğin Türkiye'de bu programı yürütmesi için Google.org ve Raspberry Pi Vakfı tarafından toplam 500 bin dolar finansman sağlandığını belirtti. Bu eğitim sayesinde, eğitimcilerimizin, gençleri yapay zeka konusunda geliştirmeleri için gerekli kaynakları elde edeceklerini ifade etti. "Bu eğitimle Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, gençlerimizin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olması ve yeterlilik kazanmaları ülkemizin küresel ölçekli rekabet gücünü artıracak" diye ekledi.

İki Yılda 81 İlde Eğitim

Sorgun, bugüne kadar belirlenmiş 200 eğitimci vasıtasıyla öğretmenlere yapay zeka eğitimi vereceklerini söyledi. Eğitimlerin ücretsiz olarak sunulacağına dikkat çeken Sorgun, yoğun talep üzerine programın genişleyeceğini ve yıl sonuna kadar 81 ilde 2 bin öğretmene eğitim verilmesinin planlandığını vurguladı.

Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifikalar

BTİDER, bu eğitimlerin Raspberry Pi Vakfı, Google ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Eğitimlerin ardından, katılımcılar uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar alacak. Bu sayede, öğretmenler dünya genelinde yapay zeka eğitimi verebilir hale gelecekler.

Geleceğe Hazırlık: Güvenli Yapay Zeka Kullanımı

Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Başkanı Tolga Sobacı, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda gençlerin güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanarak geleceğe hazırlanmalarının önemine vurgu yaptı. Sobacı, "Eğitimlerde sahte içerikler hakkında farkındalık yaratmak ve güvenli yapay zeka kullanım ilkelerini benimsemelerini sağlamak için gayret göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

Programa Nasıl Katılabilirsiniz?

"Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı", Türkiye'deki öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırmayı ve gençlerin bu teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Programa başvurmak için buraya tıklayın.