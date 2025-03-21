Ukrayna'nın Suca Doğal Gaz İstasyonuna Saldırısı

Rusya'nın Suca şehrindeki doğal gaz istasyonu, Ukrayna'nın saldırısı sonucunda önemli hasar aldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:52
Ukrayna'nın Suca Doğal Gaz İstasyonuna Saldırısı

Rusya: Ukrayna, Suca'daki Doğal Gaz İstasyonu Üzerine Saldırı Düzenledi

Rusya'nın batısındaki Suca şehrinde yer alan doğal gaz pompalama istasyonunun, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırı neticesinde ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Suca'daki doğal gaz pompalama istasyonunu bombaladığı kaydedildi. Kasıtlı olarak gerçekleştirilen bu saldırının ardından istasyonda önemli oranda hasar oluştuğu vurgulandı. Olayın ardından, "terör eylemi" kapsamında bir soruşturma başlatıldığı bilgisi de verildi.

Gazprom’un, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğal gaz akışını sağladığı Suca'daki istasyon, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sevkiyata ara vermişti.

Suca'daki İstasyonun Stratejik Önemi

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Urengoy-Pomari-Ujgorod Boru Hattı, Sibirya'nın batısında çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya Ukrayna üzerinden sevk etmek amacıyla Rusya'nın Suca şehrine taşıyordu. Bu hat, özellikle Ukrayna üzerinden Slovakya'ya uzanmakta ve buradan Macaristan'a sevkiyat sağlamaktaydı.

Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasındaki sevkiyat, Ukrayna tarafından Mayıs 2022'de durdurulmuştu. Dolayısıyla, gaz sevkiyatı 1 Ocak'a kadar yalnızca Suca noktasından devam ediyordu.

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