Ukrayna Yeniden İnşa: Türk Şirketlerine 50 Milyar Dolarlık Proje Stoku

YUNUS TÜRK - Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi (KÖİ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın, Ukrayna'nın önümüzdeki dönemde Türk şirketleri için önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde iki temel pazar türünün öne çıktığını belirtti: istikrarlı altyapı yatırımları gerektiren pazarlar ve istikrarını yeniden sağlayacak pazarlar.

50 milyar dolarlık proje potansiyeli

Aydın, Türkiye'yi bekleyen iki bölgesel pazardan birinin Ukrayna olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'da özel sektörün savaş öncesinde başlayan gelişimini hatırlattı. Ayrıca, "İlk defa KÖİ modeline ilişkin eğitimleri Türkiye'den 2017'de almışlardı" ifadesine dikkat çekti. KÖİ Başkanı, Ukrayna için yaklaşık 10 yıl içinde büyük bir proje stokunun oluşacağını ifade ederek şunları söyledi: "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türk şirketler için 50 milyar dolara kadar çıkabilecek proje stoku var."

Aydın, savaşın sona ermesiyle birlikte okullar, hastaneler, yurtlar, anaokulları, köprüler, yollar, binalar ve kamu kuruluşlarının binaları gibi pek çok alanda yatırım ihtiyacı doğacağını belirtti. Bu büyüklükteki altyapının devletin tek başına karşılayamayacağına işaret eden Aydın, "yap-işlet-devret modeli yani KÖİ modeli"nin önümüzdeki 10 ila 15 yılda yatırımlarda belirleyici olacağını vurguladı.

Uluslararası finansman ve ortaklık çağrısı

Aydın, uluslararası finans kuruluşlarının Ukrayna pazarına destek verdiğini, şu ana kadar kalkınma için 7,5 milyar dolar civarında finansman sağlandığını ve bunun 3-4 katına kadar ek finansman sağlanabileceğini söyledi. Hangi sektörlerin en çok etkileneceğine dair Aydın, konut, ulaştırma, enerji, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarını sıraladı.

Uluslararası ortaklıkların kritik önemine dikkat çeken Aydın, bu pazarda ucuz krediye erişim için Türk şirketlerinin yabancı firmalarla konsorsiyum ve ortaklık kurmalarını önerdi. Aydın, bu konuda şu uyarıda bulundu: "Yani Avrupa, aslında yeniden kalkındırması için Ukrayna'ya daha ucuz maliyetli para verecek, kredi verecek. O yüzden bu pazara böyle bakmak lazım. Bu ucuz kredilere ulaşmak için Türk şirketlerimizin mutlaka ve mutlaka uluslararası firmalarla iş birliğine gitmesi lazım."

Aydın, örnekleyerek devam etti: "Örneğin bir Alman şirketle Ukrayna pazarına girerseniz Almanya devletinin sunacağı kredilere çok daha hızlı ve daha ucuz ulaşırsınız. Aynı şekilde Avrupa Yatırım Bankasının kredilerine çok daha hızlı ulaşırsınız. Amerikalı şirketlerle çalıştığınızda Dünya Bankası'nın kredilerine ulaşabilirsiniz. Türk şirketlerimiz bunlarla işbirliği yapmadığında da elbette buralardan iş alabilirler. Ancak uluslararası şirketlerle özellikle gelişmiş ülkelerin şirketleriyle ortaklıklar, şimdiden planlamalar, stratejiler yapılması önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçek anlamda ucuz krediye erişmek için büyük bir avantaj sağlayacak."

Suriye ve bölgesel entegrasyonun önemi

Aydın, Suriye'nin istikrar kazanması durumunda Türk firmaları için önemli fırsatlar sunacağını belirtti. Bölgesel işbirliğinin ticaret, barış, güvenlik, altyapı ve kalkınmayı tetiklediğini söyleyen Aydın, Suriye'nin bölgesel kalkınmada yerinin olduğunu ve Körfez Bölgesi'nin birlikte hareket etmesine Suriye vakasının öncülük edebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, KÖİ Başkanı Eyüp Vural Aydın, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk şirketleri için önümüzdeki 10 yılın kritik bir fırsat penceresi olduğunu, yaklaşık 50 milyar dolar