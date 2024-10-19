ULAK Haberleşme, SAHA EXPO 2023'te Yerli Çözümlerini Tanıtacak

ULAK Haberleşme, SAHA EXPO 2023'te Varlığını Sergileyecek

ULAK Haberleşme, yerli haberleşme çözümlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tanıtacak. Fuar, 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yerli Çözümler ve Global Vizyon

Kurumun yapmış olduğu açıklamada, etkinliğe 40'dan fazla ülkeden 150 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor. ULAK, bu fuarda yerli 5G altyapı sistemlerinin yanı sıra güvenli iletişim çözümlerini ve akıllı şehir uygulamalarını da katılımcılarla buluşturacak. ULAK'ın Hedefleri

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, fuarda yapılacak B2B görüşmelerin ve anlaşmaların Türkiye'nin yanı sıra global ölçekte de sektör üzerindeki etkilerini artıracağını belirtti. Kömürcü, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "5G ve ötesi teknolojilerimiz, savunma sanayisinden kamu güvenliğine kadar geniş bir yelpazede güvenli iletişim altyapıları sunmaya yönelik tasarlandı. Bu fuar, yerli mühendislerimizin inovatif ürünlerini sergilemesi için büyük bir fırsat sunacak. Teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme ve yerli çözümlerin hakimiyetini artırma misyonumuzla geleceğe güvenle bakıyoruz."

Stratejik Anlaşmalar

Açıklamada ayrıca, ULAK'ın ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle sektördeki güçlerini pekiştirmek amacıyla fuar sırasında iki önemli anlaşmaya imza atacağı ifade edildi.

Bu etkinlik, ULAK'ın sektördeki öncülüğünü artırması açısından kritik bir rol oynayacak.