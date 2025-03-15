Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 2025'te Hizmete Gireceğini Duyurdu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi. Bu projeyle birlikte, 69 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin tamamının hizmete girmesi planlanıyor.

İftar Programında Çalışanlarla Buluşma

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın şantiyesinde düzenlenen iftar programında çalışanlarla bir araya gelen Uraloğlu, Ramazan'ın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Uraloğlu, "Ramazan ayı sadece aç ve susuz kalmak değil, aynı zamanda gönülleri arındırmak ve birlikteliği pekiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Projenin İlerlemesi ve Entegrasyonlar

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirirken, İstanbul'u dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri yapmak için çalıştıklarını belirtti. Uraloğlu, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini geçen yıl hizmete açarak, toplamda 161,8 kilometre hat uzunluğuna ulaştık" dedi.

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