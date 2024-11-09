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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Mütarekesine Vurgu

Bakan Uraloğlu, İznik'te AK Parti Kongresi'nde hızlı tren projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:31
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Mütarekesine Vurgu

Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Projelerine Dair Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Uraloğlu, 2026 yılında Bursa merkeze kadar hızlı treni getireceklerini ifade etti.

AK Parti'nin Hizmet Yolculuğu

Bakan Uraloğlu, 3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen genel seçimin, AK Parti'nin millete hizmet yolculuğundaki dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halkın yararına projeleri hayata geçirme hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Mesajlar

Uraloğlu, zulme uğrayan milletlerin sesi olacaklarını belirterek, Türkiye'nin uluslararası platformda haklı davaların takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı. İsrail'in hukuk tanımaz tavrının hesabının bir gün verileceğini söyledi.

Bursa İçin Önemli Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Bursa'ya 230 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, bölünmüş yol ve ulaşım projelerinin önemine değindi. İznik Çevre Yolu'nun açılışının transit trafiği rahatlatacağını ve şehri daha yaşanabilir kıldığını ifade etti.

Ulaşımda Devam Eden Projeler

Ankara-Bursa Hızlı Tren projesi hakkında detay veren Uraloğlu, bunun yanı sıra Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı'nın tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, hava yolu ulaşımında da yeni hatların açılacağını duyurdu.

Kongre Sonrası Geleneksel Mesajlar

Kongrede mevcut başkan İnanç Şahin yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Uraloğlu, kongre sonrasında Anadolu Ajansı'nın kurucu genel müdürü Saadettin Bilgiç'in vefatını da üzüntüyle anarak, başsağlığı diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nin ardından dün hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) İznik Serbest Habercisi Şenol Poyraz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nin ardından dün hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) İznik Serbest Habercisi Şenol Poyraz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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