Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ermenistan yetkilisi Sanosyan ile Görüştü

İkili Görüşme İstanbul'da Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, İstanbul'da yapıldı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi

Bakan Uraloğlu, Sanosyan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden de bir duyuru yaptı. Görüşmenin, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sanosyan ile yapıldığı ifade edildi.