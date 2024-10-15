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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ermenistan yetkilisi Sanosyan ile Görüştü

Bakan Uraloğlu, Ermenistanlı mevkidaşı Sanosyan ile İstanbul'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ermenistan yetkilisi Sanosyan ile Görüştü

İkili Görüşme İstanbul'da Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, İstanbul'da yapıldı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi

Bakan Uraloğlu, Sanosyan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden de bir duyuru yaptı. Görüşmenin, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sanosyan ile yapıldığı ifade edildi.

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