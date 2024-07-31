Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iraklı Meslektaşı ile Görüştü

Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile işbirliği ve projeleri konuşmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iraklı Meslektaşı ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak ile İşbirliğini Geliştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu, bu toplantının iki ülke arasındaki ulaştırma projeleri ve Kalkınma Yolu üzerindeki işbirliğini güçlendirme adına büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Görüşmenin Detayları

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesinde Eylül ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek Bakanlar Konseyi toplantısı ile birlikte, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin izlenmesi ve iki ülke arasındaki ulaştırma projelerinde işbirliklerinin çoğaltılması hususlarını ele aldık.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı