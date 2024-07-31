Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iraklı Meslektaşı ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak ile İşbirliğini Geliştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu, bu toplantının iki ülke arasındaki ulaştırma projeleri ve Kalkınma Yolu üzerindeki işbirliğini güçlendirme adına büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Görüşmenin Detayları

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesinde Eylül ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek Bakanlar Konseyi toplantısı ile birlikte, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin izlenmesi ve iki ülke arasındaki ulaştırma projelerinde işbirliklerinin çoğaltılması hususlarını ele aldık.” ifadelerini kullandı.