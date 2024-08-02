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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram Erişim Engeli Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Instagram’a getirilen erişim engeli hakkında açıklamalarda bulunarak, eksikliklerin giderilmesi durumunda engelin kaldırılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram Erişim Engeli Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Erişim Engeli Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde gazetecilere hitap eden Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an, örneğin bir saat sonra, biz o engeli kaldırmış olacağız," dedi.

Hukuk ve Toplumsal Hassasiyetler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve belirli kurallar ile hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti. Ülke dışındaki sosyal medya platformlarından belirli kurallara uyulmasının beklendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Sürekli olarak yaptığımız uyarılara rağmen bu kuralların uygulanmasında sıkıntılar yaşıyoruz," diye ekledi.

Erişim Engelinin Gerekliliği

Uraloğlu, son olarak katalog suçları çerçevesinde yaptıkları uyarılara yanıt alamadıkları için erişim engeli uygulamak zorunda kaldıklarını belirtti. "Özellikle hem kanuni düzenlemeler hem de toplumsal hassasiyetler dikkate alınmadığında, müdahale etmek zorundayız. Bu konuda vatandaşlarımızın duygularını doğru yönetmeye çalışıyoruz," dedi.

Bakan, Türkiye temsilcileriyle sürekli görüşmelerde bulunduklarını ve eksikliklerin giderilmesi durumunda engelin hızla kaldırılacağını yineledi. "Hukuk kurallarına uymayı bekliyoruz," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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