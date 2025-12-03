ULUSKON Malatya ile TKDK Stratejik Yatırım ve Finansman Görüşmesi

ULUSKON (Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu) Malatya İl Başkanlığı, aylık yönetim kurulu toplantısı kapsamında TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç'u ağırladı. Toplantıya ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda Malatya’da yürütülecek yatırımlar ve finansman imkanları masaya yatırıldı. TKDK'nın mevcut ve planlanan destek programları ile tarım, hayvancılık, gıda işleme ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırım fırsatları değerlendirildi.

Delegeler ayrıca Dünya Bankası kaynaklı hibe ve uzun vadeli kredi modelleri üzerinde durdu ve bu kaynakların Malatya projelerine entegrasyonu hakkında fikir alışverişinde bulundu. ULUSKON'un şehirdeki üretim, ihracat ve yatırım projelerinin son durumu da toplantıda ele alındı.

Deprem sonrası kalkınma ve iş birliği

Görüşmelerde, deprem sonrası Malatya’nın ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliği adımları ayrıntılı şekilde tartışıldı ve uygulanabilir proje ortaklıkları değerlendirildi.

Başkan Polat'ın değerlendirmesi

Toplantı sonrası konuşan Özcan Polat, Malatya’nın yeniden kalkınmasında uluslararası finans kaynaklarının kritik rolüne vurgu yaptı ve TKDK ile yürütülen iş birliğinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Polat, "ULUSKON olarak Malatya’nın yatırım altyapısını güçlendirmek ve iş dünyasını uluslararası pazarlara açmak için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

ULUSKON MALATYA’DAN TKDK İLE STRATEJİK GÖRÜŞME