ULUSKON Malatya ile TKDK Stratejik Yatırım ve Finansman Görüşmesi

ULUSKON Malatya, TKDK Koordinatörü Murat Tunç ile yatırım ve finansman imkanlarını, Dünya Bankası desteklerini ve deprem sonrası kalkınma adımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:46
ULUSKON Malatya ile TKDK Stratejik Yatırım ve Finansman Görüşmesi

ULUSKON Malatya ile TKDK Stratejik Yatırım ve Finansman Görüşmesi

ULUSKON (Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu) Malatya İl Başkanlığı, aylık yönetim kurulu toplantısı kapsamında TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç'u ağırladı. Toplantıya ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda Malatya’da yürütülecek yatırımlar ve finansman imkanları masaya yatırıldı. TKDK'nın mevcut ve planlanan destek programları ile tarım, hayvancılık, gıda işleme ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırım fırsatları değerlendirildi.

Delegeler ayrıca Dünya Bankası kaynaklı hibe ve uzun vadeli kredi modelleri üzerinde durdu ve bu kaynakların Malatya projelerine entegrasyonu hakkında fikir alışverişinde bulundu. ULUSKON'un şehirdeki üretim, ihracat ve yatırım projelerinin son durumu da toplantıda ele alındı.

Deprem sonrası kalkınma ve iş birliği

Görüşmelerde, deprem sonrası Malatya’nın ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliği adımları ayrıntılı şekilde tartışıldı ve uygulanabilir proje ortaklıkları değerlendirildi.

Başkan Polat'ın değerlendirmesi

Toplantı sonrası konuşan Özcan Polat, Malatya’nın yeniden kalkınmasında uluslararası finans kaynaklarının kritik rolüne vurgu yaptı ve TKDK ile yürütülen iş birliğinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Polat, "ULUSKON olarak Malatya’nın yatırım altyapısını güçlendirmek ve iş dünyasını uluslararası pazarlara açmak için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

ULUSKON MALATYA’DAN TKDK İLE STRATEJİK GÖRÜŞME

ULUSKON MALATYA’DAN TKDK İLE STRATEJİK GÖRÜŞME

ULUSKON MALATYA’DAN TKDK İLE STRATEJİK GÖRÜŞME

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TMO Genel Müdürü Güldal: Stoklar Yeterli, Problemli Tüketim Sezonu Beklenmiyor
2
Komarov: Akkuyu NGS'de Lojistik ve Finansal Engeller Aşıldı — 4 Ünitenin 2028'de Tamamlanması Hedefi
3
TCMB Başkan Yardımcıları: Konkordato, Rezerv ve Para Politikası
4
MASAK'tan Dolandırıcılık Uyarısı: Vatandaşları Dikkatli Olmaya Çağırdı
5
Şubat Ayında Mücevher İhracatı Yıllık %79,1 Artış Gösterdi
6
Trump, Kanada ve Meksika ile Gümrük Vergilerinde Uzlaşma Sağlayabilir
7
Hukuk Perspektifinde Ekonomi Okuryazarlığı Konferansı Düzenlendi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde