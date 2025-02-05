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Uluslararası Finans Kuruluşlarından Deprem Bölgesine 4 Milyar Dolar Destek

Kahramanmaraş depremlerinin ardından uluslararası finans kuruluşları, bölgeye toplam 4 milyar dolarlık kaynak sağladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:15
Uluslararası Finans Kuruluşlarından Deprem Bölgesine 4 Milyar Dolar Destek

Uluslararası Finans Kuruluşlarından Deprem Bölgesine Destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından uluslararası finans kuruluşları, deprem bölgesine yönelik projeleri destekleme kararı aldı. Sağlanan destekler, bölgede iyileşme ve kalkınma için kullanılıyor.

Dünya Bankası’ndan 4 Milyar Dolar Destek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, deprem bölgesinde yaralar hızla sarılırken, Dünya Bankası 2024 sonuna kadar bölgeye 3 milyar dolarlık kaynak sunacaktır. Bu yıl için ilave 1 milyar dolar kaynağın ayrılmasıyla birlikte toplam destek 4 milyar dolara ulaşacaktır. Bu kaynaklar, alt yapı, sağlık, su dağıtım sistemleri ve hastane gibi projelerde kullanılacak.

EBRD'den 1,5 Milyar Avro Finansman Paketi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem sonrası bölge için ilk destek açıklayan kuruluşlar arasında yer aldı. EBRD, yeniden inşa için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avroluk finansman paketi oluşturdu. Bu paket, KOBİ'ler ve yerel bankalara 1 milyar avro aktarım içeriyor.

Diğer Uluslararası Destekler

Asya Altyapı Yatırım Bankası, yaklaşık 187 milyon avroluk uzun vadeli finansman sağlarken, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına ise 50 milyon dolar destek sunmaktadır. İslam Kalkınma Bankası ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 100 milyon dolar finansman anlaşması imzalamıştır.

30,5 Milyar Liralık Kredi İmkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet sistemini etkin bir şekilde kullanmaktadır. Depremden etkilenen işletmelere 30 milyar 529 milyon lira kredi imkanı sağlanmış olup, bugüne kadar 18 milyar 346 milyon lira kredi kullandırılmıştır. Kefalet tutarı ise 16 milyar 297 milyon lira olmuştur.

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