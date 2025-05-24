Ümraniye'de Bilim Merkezinin Açılışında Bakan Kacır'dan Vurucu Mesajlar

Ümraniye'de Bilim Merkezi Açılışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelecekteki bilim insanlarına hizmet edecek bu merkezlerin önemine vurgu yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi Yolunda Adımlar

Bakan Kacır, Türkiye’nin yeni Aziz Sancarlarını ve Selçuk Bayraktarlarını yetiştirmek için gerekli altyapıyı sağlamaya devam ettiğini belirterek, “Türkiye, bu bilim merkezleri ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Gücü

Kacır, Türkiye'nin geçmişteki zorluklara rağmen güçlü bir ülke haline geldiğini ifade etti. “Son 22 yılda attığımız adımlarla Türkiye artık kendi ayakları üzerinde durabilen, etkili bir ülke konumunda” dedi.

Tarihsel Bağlamda Havacılık

Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’nin açılışında dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye’nin havacılık tarihiydi. Kacır, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi tarihi figürlerin çabalarının, geçmişte sıkça akamete uğradığını hatırlattı. “Ancak, bugünden itibaren bu mücadeleyi sürdürmeliyiz” diyerek genç kuşaklara büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Yeni Mühendisler Yetişiyor

Bakan Kacır, Türkiye’nin açıkça bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade ederek, Ümraniye öğretim merkezinin “tam bağımsız Türkiye” hedefi doğrultusunda mühendisler yetiştireceğinin altını çizdi. “Nice bilim insanı bu merkezde çocukluk yıllarını geçirecek” dedi.

Geleceğin Teknoloji Oluşumları

Son olarak, Türkiye’nin havacılık ve mühendislik alanında attığı adımlarla ilgili bilgi veren Kacır, Bayraktar, ANKA, AKINCI, HÜRKUŞ gibi projelere dikkat çekti ve bu projelerin Türk milletinin imzasını semalara taşıdığını belirtti.

Bu açılış, sadece bir bilim merkezi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.