UMSİDER Heyeti ETSO'yu Ziyaret Etti: Erzurum'un Yatırım ve Lojistik Vurgusu

UMSİDER Heyeti ETSO'yu Ziyaret Etti

Ziyaret ve Temsilciler

Uluslararası Müteahhit Sanayici ve İş İnsanları Derneği (UMSİDER) heyeti, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

Heyette UMSİDER Genel Başkanı Mehmet Zeki Gediklioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Erhan Ercan ve İsmail Aktaş, Genel Başkan Vekili Ertan Akmeşe, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Güvenç, İl ve İlçeden Sorumlu Başkan Cumhur Saruhan Dereoğlu, Erzurum Temsilcisi Ferdi Otles ve Narman Belediye Başkan Danışmanı Ahmet Akgün yer aldı.

Görüşmede Ele Alınan Başlıca Konular

Taraflar, Erzurum’un yatırım potansiyeli ve bölgedeki müteahhitlik sektörünün gelişimine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Toplantıda ayrıca 2. OSB'de devam eden altyapı ve enerji yatırımları, yeni istihdam hedefleri ve kurumlar arasında oluşturulabilecek ortak çalışma alanları gündeme geldi.

Heyet, Zengezur Koridoru'nun açılmasının ardından Erzurum'un ticaret yollarındaki stratejik konumuna dikkat çekti; şehrin Kafkasya-Orta Asya hattında önemli bir lojistik durağı haline gelme potansiyeli, gümrük kapılarına yakınlık sayesinde artan ticari hareketlilik ve Erzurum'un bölgesel ticaretin doğal merkezi olma imkânı üzerinde duruldu.

Görüşme, yatırım ve lojistik alanlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak adımların atılması yönünde olumlu bir zemin oluşturdu.

ULUSLARARASI MÜTEAHHİT SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (UMSİDER) HEYETİ ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI ZİYARET ETTİ.