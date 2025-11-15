UMSİDER Heyeti ETSO'yu Ziyaret Etti: Erzurum'un Yatırım ve Lojistik Vurgusu

UMSİDER heyeti ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret ederek Erzurum’un yatırım potansiyeli, 2. OSB altyapısı ve Zengezur Koridoru ile lojistik avantajlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:32
UMSİDER Heyeti ETSO'yu Ziyaret Etti: Erzurum'un Yatırım ve Lojistik Vurgusu

UMSİDER Heyeti ETSO'yu Ziyaret Etti

Ziyaret ve Temsilciler

Uluslararası Müteahhit Sanayici ve İş İnsanları Derneği (UMSİDER) heyeti, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

Heyette UMSİDER Genel Başkanı Mehmet Zeki Gediklioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Erhan Ercan ve İsmail Aktaş, Genel Başkan Vekili Ertan Akmeşe, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Güvenç, İl ve İlçeden Sorumlu Başkan Cumhur Saruhan Dereoğlu, Erzurum Temsilcisi Ferdi Otles ve Narman Belediye Başkan Danışmanı Ahmet Akgün yer aldı.

Görüşmede Ele Alınan Başlıca Konular

Taraflar, Erzurum’un yatırım potansiyeli ve bölgedeki müteahhitlik sektörünün gelişimine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Toplantıda ayrıca 2. OSB'de devam eden altyapı ve enerji yatırımları, yeni istihdam hedefleri ve kurumlar arasında oluşturulabilecek ortak çalışma alanları gündeme geldi.

Heyet, Zengezur Koridoru'nun açılmasının ardından Erzurum'un ticaret yollarındaki stratejik konumuna dikkat çekti; şehrin Kafkasya-Orta Asya hattında önemli bir lojistik durağı haline gelme potansiyeli, gümrük kapılarına yakınlık sayesinde artan ticari hareketlilik ve Erzurum'un bölgesel ticaretin doğal merkezi olma imkânı üzerinde duruldu.

Görüşme, yatırım ve lojistik alanlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak adımların atılması yönünde olumlu bir zemin oluşturdu.

ULUSLARARASI MÜTEAHHİT SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (UMSİDER) HEYETİ ERZURUM TİCARET VE SANAYİ...

ULUSLARARASI MÜTEAHHİT SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (UMSİDER) HEYETİ ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI ZİYARET ETTİ.

ULUSLARARASI MÜTEAHHİT SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (UMSİDER) HEYETİ ERZURUM TİCARET VE SANAYİ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
LPG İthalatı Temmuzda Yüzde 3,4 Artışla 317 bin 290 Ton
2
Dolar/TL 37,99 Seviyesinde Yükselişte
3
E-Ticarette Tevkifat Uygulaması: Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi
4
Spiridon II Bandırma Açıklarından Uruguay'a Dönerken Uzmanlardan 'Acil Tehdit' Uyarısı
5
Sarıgöl'de bağ budama yevmiyesi günlük 1500 lira olarak belirlendi
6
Muğla Büyükşehir'den Okullara Ara Tatil Bakımı: 185 Atatürk Büstü ve 84 Köşe
7
Sivas'ta 4.500 TL Yakacak Desteği — Başvurular 17-21 Kasım 2026

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı