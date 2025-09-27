Uraloğlu Amasya'da: "İnsanımıza dokunmak en kıymetlimiz"

Amasya Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya'da Amasya Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve teşkilat mensuplarına hitap etti.

Uraloğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç olan ne varsa yapmaya gayret ettiklerini söyledi ve AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'da ulaştırma ve altyapı alanında 52 milyar liralık yatırım yapıldığını hatırlattı.

Yaptıkları hizmetleri oy beklentisi açısından değerlendiren Uraloğlu, "AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetleri mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz, her yerden yüzde 80, yüzde 90 oy alırız. Peki bu beklentimizi niye karşılayamadık? Bir kere herhalde kendimizi anlatmakta biraz zorlandık ama yaptığımız hizmetlerden daha kıymetlisi nedir biliyor musunuz? İnsanımıza dokunmak, insanımızın gönlüne girmek. Bu çok kıymetli, bu bizim değerimizdir." dedi.

"Sonuna kadar Cumhurbaşkanı'mızın arkasındayız"

Uraloğlu, herkese dokunup ülkenin bekası ve geleceği için destek isteyeceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol yürümenin kendileri için bir şeref olduğunu vurguladı. Konuşmasından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı'mız, 'Allahutaala bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.' diyor. Biz de diyoruz ki: 'Allahutaala böyle bir lideri başımıza gönderdiği için biz de ne kadar şükretsek azdır.'"

Uraloğlu, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından karşılanmasını örnek göstererek bunun milletin büyük bir kesimi tarafından gururla karşılandığını söyledi. Mazlumlara, özellikle Gazze ve Filistin'deki kardeşlere dertlenen bir lider olduğunu belirtti ve "Onun için sonuna kadar Cumhurbaşkanı'mızın arkasındayız." ifadesini kullandı.

Konuşmasını dua ve temennilerle sonlandıran Uraloğlu, "Onun için Allahutaala onun ömrünü açık etsin. Hep beraber ülkemize daha çok hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Amasya Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Vali Önder Bakan (solda) ve yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.