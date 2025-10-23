Uraloğlu: Türkiye'nin ulaştırma gücü 300 milyar dolarla güçlendi

Uraloğlu İslamabad'da: Türkiye'nin ulaştırma yatırımı bölgesel ağı güçlendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta düzenlenen Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı. Konferansta bölgesel dayanıklılığı artırma, bağlantısallığı güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturma hedefleri ele alındı.

Koridorların stratejik önemi

Uraloğlu, toplantıda küresel krizlerin ulaştırma sektörünün önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Tedarik zinciri aksamaları ve jeopolitik gerilimler, ulaştırma sektörünün sadece bir lojistik alan değil, aynı zamanda ekonomik gelişmenin, ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın temel dayanaklarından biri olduğunu açıkça göstermiştir. Ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesi artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Bölgesel yatırım ihtiyacı ve Türkiye'nin rolü

Uraloğlu, Asya Kalkınma Bankası raporuna atıfta bulunarak, "Rapor, Asya-Pasifik bölgesinin ulaşım altyapısını geliştirmek, bakımını yapmak ve onarmak için 2020 ile 2035 yıllarında tahmini 43 trilyon dolar'ın gerekeceğini göstermektedir." dedi. Raporda ayrıca yatırım talebinin 2000–2020 dönemindeki yıllık 750 milyar dolar seviyesinden, 2020–2035 döneminde yıllık 2,7 trilyon dolar'a çıkacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin bu ihtiyaçlar karşısında birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Uraloğlu, ülkenin Asya, Avrupa ve Afrika kavşağındaki konumunu ve ulaştırma yatırımlarını şöyle özetledi: "Türkiye'nin stratejik konumunu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımla daha da güçlendirdik."

Uraloğlu, yatırımların ülke ekonomisine toplam katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu ve ulaştırma sektöründe yıllık 1 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti. Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde 137 ülke'de 12 binin üzerinde proje üstlenmiş olduğunu ve toplam 530 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştığını vurguladı.

Projeler ve bölgesel bağlantılar

Bakan, Doğu-Batı Hazar Geçişli Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin Türkiye'yi bölgesinde lider, küresel ölçekte ise öncü bir ulaştırma merkezi konumuna taşıdığını söyledi. Orta Koridorun Çin-Avrupa taşımalarında halihazırda kesintisiz bir bağlantı sunduğunu; Kalkınma Yolu Projesi ile Güneydoğu Asya'dan gelen yüklerin Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.

Çevre, dijitalleşme ve Pakistan işbirliği

Uraloğlu, Pakistan'ın son yıllarda ulaştırma alanında gerçekleştirdiği dönüşüme dikkat çekti ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen projelerin yalnızca Pakistan'ın kuzey-güney bağlantısını güçlendirmekle kalmayıp Orta Asya ve Çin'i birbirine bağlayan yeni bir stratejik eksen oluşturduğunu belirtti. Gwadar Limanı'nın bölgesel ticaret ve lojistik merkezi haline getirilme vizyonunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Uraloğlu son olarak, ulaştırma politikalarının artık yalnızca yol ve hat inşasından ibaret olmadığını; çevreye duyarlı, dijital kapasitesi yüksek ve krizlere dayanıklı altyapıların ön plana çıktığını, Türkiye'nin bölgesel entegrasyonu güçlendirmeye ve sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

