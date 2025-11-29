Uşak’ta Ekim 2025: İthalat %13,38, İhracat %12,34 Arttı

2025 Ekim verilerine göre Uşak’ta ithalat yüzde 13,38 artarak 14 milyon 599 bin dolar, ihracat yüzde 12,34 artışla 34 milyon 138 bin dolar oldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:54
Uşak’ta Ekim 2025: İthalat %13,38, İhracat %12,34 Arttı

Uşak’ta Ekim 2025 dış ticarette yükseliş

İthalat ve ihracatta çift haneli artış

Uşak’ın 2025 Ekim ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ithalatı yüzde 13,38 artarak 14 milyon 599 bin dolar, ihracatı ise yüzde 12,34 artışla 34 milyon 138 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yerel veriler, ilin dış ticaretinde Ekim ayında kayda değer bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu yükseliş, Uşak ekonomisinin dışa dönük performansında olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye geneli ihracatı 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 EKİM AYI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİLERİNE GÖRE EKİM AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE...

2025 EKİM AYI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİLERİNE GÖRE EKİM AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE UŞAK’IN İTHALAT VE İHRACATI ARTTI.

2025 EKİM AYI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİLERİNE GÖRE EKİM AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE...

