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Uzman isimden borsada kılıç çektirecek açıklama! O iki hisseyi işaret edip alın dedi!

Ekonomi alanında önemli bir isim olan Mert Başaran, yatırımcılara hisse senedi fonları ve hisse senedi alımları konusunda değerli tüyolar verdi. Başaran'ın önerileri, yatırımcıların doğru adımlar atmalarına yardımcı olacak nitelikte. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 21:16
Uzman isimden borsada kılıç çektirecek açıklama! O iki hisseyi işaret edip alın dedi!

Başaran, yatırımcılara tek bir fon üzerinden değil, farklı fonlara yatırım yaparak riski dağıtmanın önemine vurgu yapıyor. Ayrıca, güçlü şirketlere yönelmenin avantajlı olduğunu belirtiyor ve özellikle Koç Grubu ve ASELSAN gibi batma ihtimali düşük şirketlere yatırım yapmanın kazançlı olabileceğini ifade ediyor. Uzun vadede kazancın anahtarının güçlü şirketlere yatırım yapmak olduğunu da vurgulayan Başaran, yatırımcıların portföylerinde en az 20, tercihen 30 farklı şirketten hisse senedi bulundurmalarının önemine dikkat çekiyor.

MERT BAŞARAN'DAN KÜÇÜK YATIRIMCILARA TAVSİYE

borsa

Ayrıca, Başaran'ın "Küçük yatırımcının portföyünde kaç hisse olmalı?" sorusuna verdiği yanıtta, minimum 20 tercihen 30 farklı şirketten küçük miktarlarla hisse alınması gerektiğini belirtiyor. Tek bir fona değil, farklı fonlara dağıtılmış yatırımların daha sağlıklı olabileceğini ifade ediyor. Özellikle hisse senedi alımı yapmak yerine hisse senedi fonlarını tercih etmenin daha güvenli olabileceğini aktarıyor ve güçlü şirketlere yatırım yapmanın önemine vurgu yapıyor. Önerileriyle yatırımcılara sağlam bir yol haritası sunan Başaran, Koç Grubu, ASELSAN gibi sağlam şirketlerin hisselerine odaklanmanın önemini vurguluyor.

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