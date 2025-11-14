Uzundere'de Tortum Gölü İskele ve Şelale Giriş Projesi İçin İmzalar Atıldı

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Uzundere Belediyesi tarafından yürütülecek "Tortum Gölü İskele ve Şelale Giriş Takı Fizibilite Projesi" için destek sözleşmesi imzalandı.

İmza Töreni

İmza töreni, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı merkez binasında gerçekleştirildi. Törene Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında Uzundere ilçesinin sahip olduğu doğal ve turistik değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Tortum Gölü ve Şelalesi çevresinde planlı, güvenli ve çevre dostu kullanım alanlarının oluşturulması öngörülüyor. Fizibilite çalışmasında Koruma Amaçlı İmar Planı esas alınarak 3 adet iskele ve giriş takının yapılabilirliği analiz edilecek.

Beklenen Etkiler

Fizibilite projesi tamamlandığında bölgedeki ekoturizm ve doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi, kırsal turizm potansiyelinin sürdürülebilir biçimde artırılması ve Uzundere’nin Cittaslow kimliğini destekleyecek planlı yatırımların önü açılması hedefleniyor. Çalışmanın, Uzundere ilçesinin ekonomik, sosyal ve turistik gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.

