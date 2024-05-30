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Vakıfbank acil nakit ihtiyacının ilacını verdi! 65.000 TL trink hesaplara yatacak

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Vakıfbank kampanyası başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:25
Vakıfbank acil nakit ihtiyacının ilacını verdi! 65.000 TL trink hesaplara yatacak

Vakıfbank şartları taşıyan müşterilerine 65 bin TL kredi ödemesi yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK 65 BİN TL ÖDEMESİ

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel yeni bir kredi kampanyası başladı. Vakıfbank müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planlarıyla 65 bin TL nakit ödeme yapıyor. Kredi notu kredi çekmeye yeterli olan müşteriler dijital kanallar aracılığıyla kampanyaya başvuru yapabiliyor. 

vakıfbank 65 bin tl kredi kampanyası

Bankalar belirlenen genel kurallara göre 50 bin TL'ye kadar kredi ödemeleri için 36 ay, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki krediler için 24 ay vade, 100 bin TL ve üstü krediler için 12 ay vade uygulayabiliyor. Vakıfbank ise başlattığı kampanyada müşterilerine yüzde 3.95 faiz oranı uyguluyor. 24 ay vadeli 65 bin TL kredi ödemesi için aylık taksit tutarı 4.772.66 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 114.543.83 TL olarak hesaplanıyor. 

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