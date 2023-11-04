Vatandaşın cebi alev alacak: Vergi ve harçlara 2024 zammı geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayaınladığı rapor kapsamında 2024 yılı vergi, harç ve cezalar için geçerli olan 2023 yılı yeniden değerleme oranına dayalı verileri yayınladı. Cumhurbaşkanının vergi kanunu kapsamında vergileri artırma veya azaltma yetkisini kullanmaması durumunda vergi ve harçlar 2023 yılında yüzde 58,46 oranında artacak.

Ekonomim yazarlarından Hüseyin Gökçe'nin haberinde, yeni yılda vergiler, gümrük vergileri, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile birlikte araç muayene ücretlerinin, emlak vergisinin, çevre temizlik vergisinin ve gelir vergisinin, çeşitli vergi ve trafik cezalarının artırılacağı belirtildi. Bu kapsamda yeni yılda otomobil vergisi asgari 347 liraya, azami ise 160 bin 285 liraya çıkarılacak.

6 aya kadar pasaport ücreti: 1639 TL

Yeni yılda pasaport ücreti 6 aydan kısa olanlar için 1.639 lira, 1 yıla 2 bin 396 lira, 2 yıla 3 bin 912 lira, 3 yıla 4 bin 845 lira, 3 yıldan fazla olanlara da 7 bin 833 lira olacak.

Geçen yıl temmuz ayında pasaport harçlarına yüzde 50 oranında bir zam yapılırken, 10 yıllık pasaport ücretinin 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya çıkarıldığı bildirilmişti.





SÜRÜCÜ EHLİYET ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Yeni yılda ehliyet ücretleri de artacak. A sınıfı ehliyet verme ücreti ise 1.308 liraya çıkacak. Bu tutarın B sınıfı ehliyet ücreti için 3 bin 945 lira tutarında uygulanacağı belirtildi.

2024'TE KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI 1506 LİRA

2024 yılında kırmızı ışıkta geçme cezasının 1506 liraya yükseleceği bilgisi paylaşılırken uygunsuz park etme cezası ise 690,89 liraya çıkacak.

Hız sınırını yüzde 10 ila 30 oranında aşmanın cezası 1.506 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşılması halinde cezası 6 bin 439 lira olacak. Alkollü araç kullanma cezasının da 6 bin 439 liradan 12 bin 977 liraya kadar değişeceği öğrenildi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN IMEI KAYIT ÜCRETİ 31 BİN 692 LİRA OLACAK!

2024 yılında yurt dışından yolcuların getireceği telefonların 20 bin lira olan IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 liraya çıkartılacak.

Yeni yılda otomobil ve minibüslerde araç muayene ücreti bin 821 liraya çıkacak. 1.149,60 lira olan otomobil araç muayene ücretinin 1.821,66 liraya çıkacağı, 951 lira olan en düşük hız kamerası cezası da 951 1.506,95 liraya yüğkseleceği aktarıldı.

ERDOĞAN, YETKİSİNİ KULLANABİLİR

Vergi Usul Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı verginin yeniden tahakkuk oranını yüzde 50 düşürme, yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Erdoğan, geçen yıl motorlu taşıtlar vergisi verileri üzerinde bu yetkisini kullanmış ve yüzde 122,9 şeklinde belirlenen motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerlendirme oranının 2023 yılına kadar yüzde 61,5 düzeyinde uygulanmasına karar vermişti.