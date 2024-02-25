Vatandaşlar isyan edecek! İlk kez açıklandı: Tam yüzde 50 zam fırtınası geliyor

Gazeteci Cem Küçük'ün Günaydın Türkiye programında konuk olan ekonomist Yaprak Hırka Yıldız, altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve gelecek döneme yönelik önemli ipuçları verdi. Uzmanın değerlendirmesine göre, piyasalardaki durgunluğun devam etmesi durumunda altın fiyatlarında yüzde 50'ye varan artışlar yaşanabilir.

Yıldız'ın analizine göre, ABD makro verilerindeki canlı hareketlenme, doların yükselişini altın fiyatlarına geride bırakmış durumda. Dolar endeksinin 104 seviyesinde olduğu günlerde ons altın, 2.031 dolar civarında işlem görüyor. Bu durum, her geçen gün birer basamak yükselerek piyasalardaki durgunluğun etkilerini altın fiyatları üzerinde artırıyor.





Özellikle gram altının neredeyse her gün rekor fiyatlarla günü kapatması, Yaprak Hırka Yıldız'ın açıklamalarını güçlendiriyor. Yıldız, küresel piyasalarda uzun bir süredir altın fiyatlarının baskılandığını ve küresel bazda bir durgunluk yaşandığını belirtti. Bu durumun, altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirebileceğini vurgulayarak yatırımcılara dikkat çekti.

CİTİ'ye göre yaklaşık 1 yıl içinde beklenen artışa değinen Yıldız, küresel piyasalardaki durgunluğun altın fiyatlarını olumlu etkileyeceği senaryosunu çizdi. Bu analizler, yatırımcıların gelecek dönemde altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini önemli kılıyor. Uzmanın paylaştığı senaryo, altın yatırımcıları için değerlendirilmesi gereken bir perspektif sunuyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.