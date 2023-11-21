Vatandaşları sevindiren müjde: Doğalgaz o tarihe kadar ücretsiz oldu

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşın en çok düşündüğü faturalar oldu. Ancak faturalarınız ücretsiz olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURALAR ÜCRETSİZ OLACAK

Geçtiğimiz sene çıkarılan petrol sonrasında doğalgaz faturalarının 25 metreküpü ücretsiz olmuştu. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 120 TL'lik fatura devlet tarafından karşılanacak. Eğer kullanım miktarı 25 metreküp altında olursa vatandaş fatura ödemiyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan Bakan Alparslan Bayraktar doğalgaz faturalarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;





'İhtiyaç sahibi vatandaşlara 2019 senesinden günümüze kadar toplam 18.2 milyar TL elektrik faturası desteği verdik. 2022 senesinde 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği verdik. 2023 senesinde kömür desteklerimiz sürüyor. Kömür desteğinden faydalanan aileler doğalgaz olarak da kullanım sağlayabiliyor. 634.5 milyon TL doğalgaz desteği sağladık. 2022 senesinde vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL kısmı devlet tarafından karşılandı.' CHP'li Ahmet Akın da sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza 1 Ekim tarihinde yüzde 20 zam geldiğini hatırlattı ve seçim sonrasında yaşanan akaryakıt yükselişlerinin üretim maliyetlerini de artırdığını söyleyerek kış öncesinde doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların enflasyonu yükselteceğini söyledi.