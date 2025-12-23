Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilecek Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi Projesinın tanıtımı, İTO merkez binasında gerçekleştirildi. Tanıtıma İstanbul Valisi Davut Gül ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç katıldı ve proje detayları katılımcılara aktarıldı.

İTO’dan veri yönetimine yeni yapı: İTOSAM

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, projeyle amaçlarının açık veriyi kullanılabilir bilgiye dönüştürmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Hem dün, hem de bugün Veri İstanbul’u yaparken, tek hedefimiz açık bilgiyi kullanılabilir bilgi yapmak, ihtiyacı olan herkes için faydalı bilgiye dönüştürmek. Gözümüzün önündeki sayısal gerçekliği, işimizi ve üretimimizin gerçeği yapmak".

Avdagiç, dijital dönüşümün gerektirdiği adımların atıldığını belirterek İTO’nun istatistik birimini Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) haline getirdiklerini anlattı. "Burada farklı kurumlar tarafından toplanan verileri bir araya getirerek geniş veri havuzu oluşturan; ekonomik hayatın hacmini ve canlılığını ölçen veri setleri hazırlayan; özetle İstanbul ve Türkiye ekonomisine yönelik araştırmalar yapan güçlü bir yapı oluşturduk. Şimdi de bu çalışmalarımızı İstanbul Valiliğimizin büyük katkısı ve İSTKA desteğiyle yeni bir içeriğe ve evreye taşıyoruz" dedi.

Yapay zekâ odaklı erişim ve inovasyon hedefi

Avdagiç, projenin yapay zekâ odaklı bir platform kurmayı hedeflediğini belirterek, "Projemizin basit bir hedefi var: İstanbul’da açık veri kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak; farkındalığı temin ederek bu verilerin araştırmacılar, teknoloji geliştiriciler ve iş dünyasınca etkin şekilde kullanılmasını sağlamak. Biliyorsunuz, bugünün dili yapay zekadır. Bu nedenle biz de projemizde yapay zekadan azami ölçüde yararlanacak ve yapay zeka destekli etkin bir açık veri kütüphanesi platformu oluşturacağız. Böylece İstanbul’un ekonomik ve ticari hayatını analiz edecek, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağız. Bunu başardığımız takdirde sizlerle birlikte mutlaka başaracağımıza inanıyorum, İstanbul birçok alanda sahip olduğu küresel merkez olma vasfına, veri bilimi ve teknoloji inovasyonu merkezi olmayı da ekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Projenin ekonomik etkilerine dair Avdagiç, "Bilginin daha çok ihracat ve daha çok refah olduğunu" hep birlikte göreceklerini belirtti: "Bilginin daha çok ihracat ve daha çok refah olduğunu". Avdagiç, Veri İstanbul sayesinde büyük veriye dayalı girişimlerin destekleneceğini, yabancı yatırımcıların daha fazla yararlanacağını ve İstanbul’un ticari- ekonomik gelişimine katkı sağlanacağını söyledi. Ayrıca projenin önemli bir ayağı olarak Veri İstanbul mobil uygulamasının da devreye alınmasının planlandığını açıkladı.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ